Λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή και της αυξανόμενης ανησυχίας, ο Κλάδος Υπαλλήλων Πολιτικής Διοίκησης Βρετανικών Βάσεων – S.B.A.A. της ΠΑΣΥΔΥ έχει αποστείλει επιστολή προς τον Stephen B Dougan, Deputy Command Secretary, SBAA, μέσω της Γενικού Γραμματέα του, ζητώντας την άμεση εφαρμογή τηλεργασίας για το προσωπικό των Βρετανικών Βάσεων που μπορεί να εργαστεί εκτός του χώρου των βάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ, η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων έχει δώσει εντολή στο προσωπικό της βάσης Ακρωτηρίου να εκκενώσει την περιοχή, με την βάση να λειτουργεί μόνο με το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας. Ωστόσο, για τις Βρετανικές Βάσεις Επισκοπής, Δεκέλειας και Αγίου Νικολάου δεν έχουν εκδοθεί ανάλογες εντολές, με αποτέλεσμα το προσωπικό να βρίσκεται σε αβεβαιότητα και έντονη ανησυχία για την ασφάλειά του.

Στην επιστολή, με τίτλο «Επείγουσα σύσταση για άμεση εφαρμογή μέτρων τηλεργασίας», αναφέρεται: «Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την τρέχουσα έκρυθμη κατάσταση και τις κλιμακούμενες στρατιωτικές συγκρούσεις στην περιοχή, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο».

«Με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες και την αβεβαιότητα της κατάστασης, θεωρούμε ότι η Διοίκηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή τηλεργασίας για όλο το προσωπικό, του οποίου οι εργασίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα», προστίθεται.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η συνέχιση των εργασιών εντός των εγκαταστάσεων, υπό αυξημένους κινδύνους ασφαλείας, θα μπορούσε να εκθέσει το προσωπικό σε άσκοπο κίνδυνο.

«Η λήψη προληπτικών μέτρων αυτή τη στιγμή θα αποδείκνυε υπεύθυνη ηγεσία και σαφή δέσμευση για την προστασία του εργατικού δυναμικού. Καλούμε, λοιπόν, τη Διοίκηση να αξιολογήσει την κατάσταση με τη δέουσα σοβαρότητα και να εφαρμόσει αμέσως πρωτόκολλα τηλεργασίας, όπου αυτό είναι δυνατό. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό το κρίσιμο θέμα», καταλήγει η επιστολή.