Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ψήφισμα που κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ με τίτλο «Σχέδιο ψηφίσματος για την καταδίκη της επίθεσης που έλαβε χώρα εντός του εδάφους των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και την υπεράσπιση της ασφάλειας και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ απέρριψε το εναλλακτικό ψήφισμα του ΑΚΕΛ. Με το ψήφισμα καταδικάζεται η ιρανική επίθεση στις ΒΒ, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη διασφάλισης σταθερότητας στην περιοχή.

Το ψήφισμα των τριών κομμάτων εγκρίθηκε με 28 ψήφους υπέρ και 16 κατά και 4 αποχές, ενώ το σχέδιο ψηφίσματος που υπέβαλε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ καταψηφίστηκε. Υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές των κομμάτων που κατέθεσαν το ψήφισμα, το ΕΛΑΜ κι ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ενώ εναντίον οι βουλευτές του ΑΚΕΛ και Ειρήνη Χαραλαμπίδου Κωστής Ευσταθίου. Αποχή τήρησαν οι Οικολόγοι, η ΕΔΕΚ και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου,

Περιεχόμενο του ψηφίσματος που εγκρίθηκε

Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε, η Βουλή καταδικάζει απερίφραστα την ιρανική επίθεση που σημειώθηκε εντός του εδάφους των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα εκφράζεται ανησυχία για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον κρατών της περιοχής που επίσης δεν εμπλέκονται σε συγκρούσεις, όπως η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν.

Το σώμα υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ καταδικάζει τον διαχρονικά αποσταθεροποιητικό ρόλο του Ιράν και τη στήριξή του σε οργανώσεις όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι.

Το ψήφισμα χαιρετίζει την έμπρακτη παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την ως ισχυρή ένδειξη αλληλεγγύης και συμπόρευσης που ενισχύει την ασφάλεια του κυπριακού λαού και επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παρουσία των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και αεροσκαφών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία, όπως σημειώνεται, αποτελούν απτή απόδειξη της στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για τη διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, καταγράφεται η απόφαση της Γαλλίας για αμυντική στήριξη, καθώς και η πρόθεση αποστολής δυνάμεων από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η προάσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της διεθνούς νομιμότητας αποτελεί υποχρέωση και ιστορικό καθήκον. Τονίζεται επίσης η σημασία της διαρκούς ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Κύπρο και η ανάγκη η αμυντική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνει σταθερή και ουσιαστική, τόσο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων όσο και πιθανών μελλοντικών απειλών από γειτονικά κράτη.

Παράλληλα, μέσω του ψηφίσματος η Βουλή καλεί τη διεθνή κοινότητα και τα Ηνωμένα Έθνη να προχωρήσουν σε σαφή και ρητή καταδίκη των ενεργειών του Ιράν που συνιστούν απειλή για την περιφερειακή ειρήνη. Ταυτόχρονα, καλεί όλα τα εμπλεκόμενα κράτη να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Επιπλέον, απευθύνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει αποφασιστικά στην οικοδόμηση μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας που θα εγγυάται την ασφάλεια όλων των κρατών-μελών. Τέλος, καλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική προστασία, καθώς και τις αμυντικές και αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, σε στενή και διαρκή συνεργασία με την Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα τις περιφερειακές συνεργασίες που εντάσσονται στη στρατηγική συνεργασία «3+1» μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Το δεύτερο σχέδιο ψηφίσματος κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ με τίτλο «Άμεσος τερματισμός των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σεβασμός του διεθνούς δικαίου και προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους κινδύνους που δημιουργεί η παρουσία των βρετανικών βάσεων στο έδαφός της».

Στο κείμενο γινόταν αναφορά στην ανάγκη άμεσου τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στους κινδύνους που δημιουργεί για την Κύπρο η παρουσία των βρετανικών βάσεων, ωστόσο δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Διαφωνίες και αποχές

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια καταγράφηκαν έντονες διαφωνίες.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής βουλευτής Κωστής Ευσταθίου δήλωσε ότι δεν θα στηρίξει κανένα από τα δύο ψηφίσματα, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο των ΔΗΣΥ–ΔΗΚΟ–ΔΗΠΑ δεν κάνει σαφή αναφορά στην παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας, ενώ εξέφρασε επίσης διαφωνία με τη στάση του ΑΚΕΛ στο ζήτημα της αναφοράς στην παρουσία της Ελλάδας.

Η βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανακοίνωσε αποχή, επικρίνοντας τη διαδικασία κατάθεσης ψηφισμάτων την ώρα της Ολομέλειας και δηλώνοντας ότι δεν ταυτίζεται με πολιτικές που, όπως είπε, αγνοούν τον ρόλο του διεθνούς δικαίου.

Η βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι τα δύο ψηφίσματα εξυπηρετούν διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις και δεν θέτουν ως προτεραιότητα την Κύπρο, δηλώνοντας ότι θα τα καταψηφίσει. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι δεν έγιναν δεκτές εισηγήσεις για τροποποίηση των ψηφισμάτων.

Αποχή τήρησαν επίσης οι Οικολόγοι με τον Πρόεδρο Σταύρο Παπαδούρη, να σημειώνει ότι σε άλλα ζητήματα υπάρχει κοινή στάση αλλά όχι στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς και η ΕΔΕΚ διά του Ηλία Μυριάνθους, που επεσήμανε ότι και τα δύο κείμενα έχουν θετικά στοιχεία αλλά και σοβαρές ελλείψεις.

ΚΥΠΕ