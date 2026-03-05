Στη δημόσια σφαίρα συζήτησης επανήλθε η ασφάλεια των κατοίκων της Κύπρου μετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την επίθεση με drone στη Βάση Ακρωτηρίου.

Τα καταφύγια αποτελούν χώρο προφύλαξης πολιτών σε περίπτωσης γενικευμένης κρίσης, ωστόσο, ζήτημα προκύπτει κατά πόσο είναι επαρκή σε θέμα υποδομών, χωρητικότητας αλλά και στατικότητας.

Το philenews, μέσω της εφαρμογής «SafeCY», επισκέφθηκε καταφύγια σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας ούτως ώστε να εξακριβώσει κατά πόσο διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για να φιλοξενηθεί ο άμαχος πληθυσμός του νησιού.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, τα περισσότερα καταφύγια είναι υπόγειοι χώροι στάθμευσης, όπου βρίσκονται σταθμευμένα οχήματα ενοίκων διαμερισμάτων ή υπαλλήλων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που στον χάρτη της εφαρμογής αναγράφονταν συγκεκριμένα καταφύγια στην περιοχή που βρισκόμασταν, εντούτοις, δεν εντοπίστηκαν, είτε επειδή δεν υπάρχουν, είτε επειδή δεν υπάρχει η σχετική ταμπέλα που αναγνωρίζει το συγκεκριμένο κτίριο ως καταφύγιο.

Παράλληλα, ορισμένα καταφύγια, όπως φαίνεται και στις εικόνες του philenews, χρησιμοποιούνται ως αποθήκες καταστημάτων, ενώ σε μερικές περιπτώσεις οι χώροι του καταφυγίου είναι γεμάτοι με ακαθαρσίες και σκουπίδια.

Στο ερώτημα, που εύλογα έχουν όλοι οι πολίτες, αναφορικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί στα καταφύγια, όπως διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι, σε ορισμένες περιπτώσεις τηρούνται βασικές προϋποθέσεις για να φιλοξενηθεί ο κόσμος, σε άλλες όμως η κατάσταση είναι τραγική.

2500 καταφύγια καλύπτουν το 45% του πληθυσμού

Σε δηλώσεις της στη Λευκωσία, μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, ανέφερε ότι υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια στη διάθεση των πολιτών, παγκύπρια, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε κάλυψη περίπου 40% – 45% του πληθυσμού.

Αναφορικά με το πώς εντοπίζεται το πλησιέστερο καταφύγιο για τον κάθε πολίτη, η κ. Παπά εξήγησε ότι η ενημέρωση μπορεί να γίνει είτε μέσω της εφαρμογής «SafeCY», η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες οπουδήποτε και αν βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή, να εντοπίσουν το καταφύγιο που είναι το πλησιέστερο σε αυτούς, είτε με επικοινωνία με το Κέντρο Κρίσεων της Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα 22 403 451 ή 22 403 452.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εφαρμογή «SafeCY», ναι μεν σου δίνει τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε εσένα καταφυγίου, ωστόσο, για να πας μέχρι εκεί, πρέπει να χρησιμοποιήσεις διαφορετική εφαρμογή, όπως για παράδειγμα το google map.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, επεσήμανε ότι σε συνεννόηση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και κατόπιν διαβούλευσης, με παροχή κινήτρων για επιπλέον συντελεστή δόμησης, θα μπορούν να διατεθούν επιπλέον υπόγειοι χώροι για καταφύγια από ιδιώτες.

Να σημειωθεί ότι η καταλληλότητα των καταφυγίων κρίνεται μετά από επιτήρηση της Πολιτικής Άμυνας, ούτως ώστε να υπάρχει επιβεβαίωση πως οι χώροι βρίσκονται σε λειτουργίσιμη κατάσταση.

Ωστόσο, είναι στην αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη του κάθε υποστατικού που διαθέτει καταφύγιο οι χώροι να διατηρούνται καθαροί και σε κατάλληλη κατάσταση.

Η ιστορία των καταφυγίων

Στην ιστοσελίδα της η Πολιτική Άμυνα αναφέρει ότι η δημιουργία καταφυγίων/χώρων προστασίας αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας άμαχων πολιτών για μικρή χρονική περίοδο σε περίπτωση εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, το πρόγραμμα δημιουργίας καταφυγίων ξεκίνησε το 1999, ενώ ενώπιον του κράτους υπήρξαν τότε δύο βασικές επιλογές:

Η πρώτη αφορούσε στη δημιουργία υπόγειων καταφυγίων σε μεγάλους ανοικτούς χώρους, οι οποίοι θα απαλλοτριώνονταν για τον σκοπό αυτό.

Η δεύτερη αφορούσε στη δημιουργία καταφυγίων σε υφιστάμενους υπόγειους χώρους.

Μετά από μελέτη των δύο επιλογών, αποκλείστηκε η πρώτη, λόγω του τεράστιου οικονομικού κόστους, αναφέρει η Πολιτική Άμυνα.

Ως εκ τούτου, η Κυπριακή Δημοκρατία κατέληξε στη δεύτερη επιλογή, δηλαδή την δημιουργία καταφυγίων σε υφιστάμενους υπόγειους χώρους, με μαζικό μάλιστα τρόπο.

Φωτογραφίες από την Πολιτική Άμυνα για το πώς πρέπει να είναι ένα κατάλληλο καταφύγιο που πληροί της απαραίτητες προδιαγραφές