Στη σύλληψη δύο νεαρών στη Λάρνακα, προχώρησε η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι προχώρησε σε σύλληψη 34χρονου για παράνομη κατοχή ναρκωτικών. Ο νεαρός ανακόπηκε σε δρόμο στη Λάρνακα και στην κατοχή του εντοπίστηκαν 359 γραμμάρια κοκαΐνη, 2 γραμμάρια ρητίνη κάνναβης, δύο ζυγαριές, δύο κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό €1.115.

Ο 34χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοπή του 34χρονου, στο ίδιο σημείο ανακόπηκε για έλεγχο και 31χρονος. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι εναντίον του 31χρονου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για υπόθεση κλοπής και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, που διαπράχθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Λευκωσία. Ως εκ τούτου ο 31χρονος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων και τέθηκε υπό κράτηση.

Η κλοπή διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 14 και 15 Μαρτίου 2026, όταν άγνωστοι έκλεψαν από κατάστημα στη Λευκωσία, δύο μηχανήματα κλιματισμού.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Στροβόλου.