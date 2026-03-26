Έξω από το Προεδρικό συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων του ΥΠΑΝ ζητώντας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ – ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ κατέθεσαν υπόμνημα στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, θέτοντας σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν και που άπτονται της εργασιακής ανασφάλειας, αξιοπρέπειας και νομιμότητας.

Μεταξύ άλλων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με το επίμαχο νομοσχέδιο που θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας, τονίζοντας ότι θα δημιουργήσει περεταίρω κινδύνους για εκατοντάδες εργαζομένους.

Παράλληλα, επεσήμαναν ότι αγνοούνται οι θέσεις και εισηγήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ αναπαράγεται ένα καθεστώς εργασιακής επισφάλειας.

«Οι εργαζόμενοι καταβάλουν προσπάθειες για κατάργηση του καθεστώτος των υπηρεσιών και μετατροπή σε προσωπικού εκτάκτου αορίστου χρόνου σε όσους συμπλήρωσαν 30 μήνες εργασίας».

Αυτούσιο το υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, μέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, επιθυμούμε να θέσουμε ενώπιον σας τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και τα οποία άπτονται της εργασιακής μας ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της νομιμότητας.

Μετά από πολυετή περίοδο αβεβαιότητας, εργασιακής ανασφάλειας και άνισης μεταχείρισης, βρισκόμαστε εκ νέου αντιμέτωποι με ένα νομοσχέδιο το οποίο, αντί να επιλύει τα προβλήματα, δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους για εκατοντάδες εργαζόμενους.

Σημαντικά σημεία:

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των υφιστάμενων εργαζομένων.

Παραβλέπονται αποφάσεις δικαστηρίων που αφορούν το καθεστώς εργοδότησης.

Αγνοούνται οι θέσεις και εισηγήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Δημιουργείται σύγκρουση με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δεν αναγνωρίζεται η πολυετής προσφορά των εργαζομένων, οι οποίοι στηρίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία των προγραμμάτων και επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.

Διατηρείται ή αναπαράγεται ένα καθεστώς εργασιακής επισφάλειας, το οποίο έχει ήδη χαρακτηριστεί προβληματικό.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι εργαζόμενοι έχουν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος της αγοράς υπηρεσιών και αναμένουν μια δίκαιη, οριστική και νόμιμη λύση.

Αιτήματα:

Άμεση διασφάλιση όλων των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και μετατροπή σε προσωπικό έκτακτου αορίστου χρόνου όσους έχουν συμπληρώσει 30 μήνες προϋπηρεσία.

Άμεση κατάθεση συμφωνημένου νομοσχεδίου για ψήφιση πριν την διάλυση της Βουλής.

Πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Ευθυγράμμιση του νομοσχεδίου με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ουσιαστικός διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η απόφαση για την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας στις 26 Μαρτίου 2026 αποτελεί για εμάς ύστατο μέσο διεκδίκησης. Πρόκειται για μια πράξη ευθύνης και αξιοπρέπειας, με στόχο την προστασία θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

Κύριε Πρόεδρε,

Απευθυνόμαστε σε εσάς με την προσδοκία ότι θα παρέμβετε άμεσα, ώστε να δοθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα διασφαλίζει τη νομιμότητα, τη σταθερότητα και τον σεβασμό προς τους εργαζόμενους.

Η διασφάλιση της αξιοπρεπούς εργασίας δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και θεμέλιο μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.

Με εκτίμηση,

Οι Συντεχνίες

ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ

26 Μαρτίου 2026