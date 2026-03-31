Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προτίθεται να αποστείλει η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών, ζητώντας άμεση παρέμβαση για τα προβλήματα που, όπως αναφέρει, αφήνουν πολλούς αγρότες εκτός επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ, ενώ προειδοποιεί ότι θα επαναφέρει τα μέτρα που είχε αναστείλει, αν δεν υπάρξει πρόοδος.

Σε ανακοίνωσή της, η Οργάνωση αναφέρει ότι μετά την αναστολή των κινητοποιήσεων με τρακτέρ, που είχαν προγραμματιστεί για τις 16 Φεβρουαρίου 2026, ακολούθησαν επανειλημμένες διαβουλεύσεις με τον ΚΟΑΠ, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Γεωργίας, χωρίς όμως, όπως σημειώνει, να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Προσθέτει ότι η αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων έχει ως αποτέλεσμα πολλοί αγρότες να παραμένουν αποκλεισμένοι από τις επιδοτήσεις του ΚΟΑΠ, γεγονός που, κατά την Οργάνωση, προκαλεί σημαντική αβεβαιότητα και οικονομική πίεση στον αγροτικό κόσμο.

Όπως αναφέρει, οι επιδοτήσεις αυτές είναι κρίσιμες για τη βιωσιμότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομίας.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών αναφέρει επίσης ότι θα αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενημερώνοντάς τον για την κατάσταση και ζητώντας την άμεση παρέμβασή του, ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς πρόσθετους περιορισμούς.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόοδος και οι αρμόδιοι φορείς δεν ανταποκριθούν στα αιτήματά της, θα προχωρήσει στην επαναφορά των μέτρων που είχε αναστείλει.

Καταληκτικά, η Οργάνωση δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην προάσπιση των συμφερόντων των γεωργών και στην προστασία του αγροτικού τομέα, τον οποίο χαρακτηρίζει βασικό πυλώνα της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής της χώρας.

