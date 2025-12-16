Την έναρξη κινητοποιήσεων με τρακτέρ και τη συμμετοχή των μελών της σε διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία, ανακοίνωσε η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών.

Σε ανακοίνωσή της, η Οργάνωση αναφέρει ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καθώς και οι προκαταρκτικές συζητήσεις για το νέο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καταδεικνύουν αναθεώρηση της φιλοσοφίας των άμεσων ενισχύσεων, με σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων προς τους γεωργούς.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για εξέλιξη που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς χωρίς ουσιαστική πολιτική παρέμβαση ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για την επιβίωση των αγροτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Κύπρος, όπου οι συνθήκες παραγωγής είναι ήδη οριακές.

Παράλληλα, η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών τονίζει ότι οι Κύπριοι γεωργοί βρίσκονται αντιμέτωποι με διαχρονικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καθυστέρηση αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν τη μίσθωση κρατικών και δασικών τεμαχίων και την υπενοικίαση τουρκοκυπριακών γεωργικών τεμαχίων σε επαγγελματίες γεωργούς. Σύμφωνα με την Οργάνωση, η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αδυναμία πληρωμής των επιδοτήσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, οι οποίες αφορούν δεδουλευμένα του προηγούμενου έτους.

Όπως σημειώνεται, η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει σοβαρά την οικονομική επιβίωση των γεωργών και περιορίζει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στήριξης.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών καλεί όλους τους γεωργούς να συμμετάσχουν μαζικά, οργανωμένα και υπεύθυνα στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα ότι ο αγροτικός κόσμος απαιτεί άμεσες λύσεις. Διευκρινίζει ότι οι κινητοποιήσεις έχουν αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα και την προστασία των παραγωγών.

Χώροι συγκέντρωσης τρακτέρ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι χώροι συγκέντρωσης έχουν ως εξής: