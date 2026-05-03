O Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, ανώτερο στέλεχος της κεντρικής διοίκησης του ιρανικού στρατού, δήλωσε ότι «είναι πιθανή αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ομολόγησε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών συνιστά «πειρατεία» και προσθέτει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ καυχιέται «γιατί οι αμερικανικές δυνάμεις δρουν σαν πειρατές». Σε δημοσίευσή του στο X, ο Baghaei δήλωσε ότι δεν επρόκειτο για λεκτικό ολίσθημα, αλλά για «ομολογία της εγκληματικής φύσης των ενεργειών κατά της διεθνούς θαλάσσιας ναυσιπλοΐας».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία ιρανική πρόταση, αλλά ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ είχε υποβάλει τροπολογίες σε μια προηγούμενη, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ επεσήμανε το τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον το Σάββατο για «υποκριτική συμπεριφορά».

ertnews.gr