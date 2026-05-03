Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει διεθνώς σειρά βίντεο από φεστιβάλ στη νότια Νιγηρία, στα οποία καταγράφονται επιθέσεις σε γυναίκες σε δημόσιους δρόμους, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και να διεξάγουν έρευνα για τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Alue-Do στην περιοχή Οζόρο, στην πολιτεία Δέλτα της Νιγηρία. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γυναίκες να τρέχουν σε δρόμους γεμάτους κόσμο, ενώ ομάδες ανδρών τις καταδιώκουν.

Σε αρκετά από τα αποσπάσματα, οι γυναίκες περικυκλώνονται, δέχονται επιθέσεις και εξευτελισμό, ενώ παρευρισκόμενοι καταγράφουν τα γεγονότα, με ορισμένους να αντιδρούν με επιδοκιμασίες.

In Nigeria, viral videos from March 19, 2026, during the annual Alue-Do cultural/fertility festival in Ozoro show groups of young men chasing, stripping, molesting, and raping women in public.



Women found outside (especially after certain hours) were targeted, with reports of…

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν έντονη διεθνή κατακραυγή, με χρήστες του διαδικτύου να χαρακτηρίζουν το φεστιβάλ ως «φεστιβάλ βιασμού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Πολλαπλά βίντεο δείχνουν παρόμοιες επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ανδρών, ακόμη και ανηλίκων.

Πολλά από τα θύματα, που φέρεται να είναι φοιτήτριες από κοντινό πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς και σοβαρό ψυχολογικό σοκ.

Συλλήψεις και έρευνα από την αστυνομία

Η αστυνομία στην πολιτεία Δέλτα επιβεβαίωσε τη σύλληψη πολλών υπόπτων σε σχέση με τα περιστατικά, μεταξύ των οποίων ένας τοπικός ηγέτης και τέσσερις νεαροί που έχουν ταυτοποιηθεί σε βίντεο που έγιναν viral.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπράιτ Εντάφε, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες, ενώ ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας, Αΐνα Αντεσόλα, έδωσε εντολή για την άμεση μεταφορά των υπόπτων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Αστυνομικός Διευθυντής έχει δώσει εντολή οι ύποπτοι να μεταφερθούν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι όποιος εμπλέκεται θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη».

#WATCH: A traditional fertility festival in Ozoro, Delta State — meant to celebrate childbirth and family — turned into a night of chaos and sexual violence.



On March 19, 2026, multiple women and girls were chased, assaulted, and publicly harassed by groups of young men across…

Οι αρχές σημείωσαν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες για βιασμό, καλώντας ωστόσο θύματα και μάρτυρες να προσέλθουν και να καταθέσουν.

Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε, με περισσότερα από δώδεκα άτομα να βρίσκονται υπό κράτηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν οπτικό υλικό και μαρτυρίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συλλήψεις προέκυψαν στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας, ενώ δεν αποκλείεται να ταυτοποιηθούν και άλλοι εμπλεκόμενοι καθώς η διαδικασία συνεχίζεται.

Οι αρχές χαρακτήρισαν τα περιστατικά ως ενέργειες «εγκληματικών στοιχείων» που εκμεταλλεύτηκαν το φεστιβάλ, επιχειρώντας να αποσυνδέσουν τη βία από τον πολιτιστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Τοπικοί ηγέτες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, αρνούμενοι ότι σημειώθηκαν βιασμοί και υποστηρίζοντας ότι το φεστιβάλ παρερμηνεύτηκε.

🇳🇬💔 "I HAVEN'T BEEN ABLE TO SLEEP" — Ozoro Festival Victims Speak Out: Groped, Harassed, Threatened, and Forced to Pay ₦10,000!



More victims of the horrific Ozoro Festival sexual assaults in Delta State have bravely come forward to share their traumatic experiences.



One lady…

Σε ανακοίνωσή τους, περιέγραψαν το Alue-Do ως τελετουργία γονιμότητας, αναφέροντας ότι συμβολικές πράξεις, όπως το τράβηγμα ή η ρίψη άμμου σε άτομα, συνδέονται παραδοσιακά με ευχές για τεκνοποίηση.

Παράλληλα, χαρακτήρισαν τις αναφορές για εκτεταμένη σεξουαλική βία ως «ψευδείς και παραπλανητικές», τονίζοντας ότι δεν έχει καταγραφεί επίσημα κανένα περιστατικό βιασμού.

Ωστόσο, παραδέχθηκαν ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να επέδειξαν «ανεύθυνη συμπεριφορά», επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν μέρος της παράδοσης.

Οργή και προβληματισμός για τη βία σε δημόσιους χώρους

Οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνεται να μείωσαν τις αντιδράσεις, καθώς τα βίντεο έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως Facebook, Instagram και X.

Οι εικόνες προκάλεσαν σοκ, όχι μόνο για τη βιαιότητα των επιθέσεων, αλλά και για το γεγονός ότι εκτυλίχθηκαν σε δημόσια θέα, χωρίς ουσιαστική παρέμβαση.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνεται νεαρή γυναίκα να κλαίει και να προσπαθεί να καλύψει το σώμα της, ενώ δέχεται επίθεση από ομάδα ανδρών που την έχουν περικυκλώσει.

Μαρτυρία θύματος

Μία από τις γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση, η φοιτήτρια Εζούεγκο Ιτζεόμα Ρόζμαρι, κατέθεσε ότι έγινε στόχος αμέσως μόλις έφτασε κοντά στον χώρο με μοτοσικλέτα.

«Μόλις κατέβηκα, άρχισαν να φωνάζουν “πιάστε την, πιάστε την, είναι γυναίκα” και όρμησαν πάνω μου σαν μέλισσες», δήλωσε.

Brutal 'rape festival' in Nigeria sparks worldwide outrage after a horrifying video surfaced of men chasing women through the streets.



This is the annual Alue-Do fertility festival in Ozoro, Delta State, Nigeria (March 19, 2026).



Videos show groups of men and boys chasing…

«Ένα μεγάλο πλήθος άρχισε να τραβά τα ρούχα μου μέχρι που με άφησαν γυμνή. Μου τραβούσαν το στήθος και άγγιζαν όλο μου το σώμα… Φώναζα για βοήθεια».

Όπως ανέφερε, τελικά διασώθηκε από περαστικό, ωστόσο το κινητό της αφαιρέθηκε, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες και δεν έχει επιστρέψει στο πανεπιστήμιο.

Ευρύτερες ανησυχίες για την ασφάλεια των γυναικών

Το περιστατικό έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των γυναικών σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μαζικών εκδηλώσεων.

Τοπικές αναφορές κάνουν λόγο για άτυπους περιορισμούς στην παρουσία γυναικών σε συγκεκριμένα σημεία του φεστιβάλ, γεγονός που δημιουργεί ένα πλαίσιο όπου τέτοιες επιθέσεις δεν εμφανίζονται ως τυχαίες.

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Ρίτα Αΐκι, από την οργάνωση Women’s Rights Advancement and Protection Alternative, τόνισε ότι το ζήτημα υπερβαίνει το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Δεν αφορά μόνο όσα βλέπουμε στα βίντεο. Αφορά τις συνθήκες που επιτρέπουν να συμβαίνει τέτοια βία σε δημόσια θέα, με τόσο κόσμο να παρακολουθεί χωρίς να παρεμβαίνει», ανέφερε.

«Όταν τέτοιες πράξεις εκτυλίσσονται δημόσια και αντιμετωπίζονται ως θέαμα, το ζήτημα ξεπερνά τις μεμονωμένες ευθύνες», πρόσθεσε.

