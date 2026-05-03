Δύο αεροδρόμια, 4,000 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Δυνητικά, 85MW σε ισχύ ή 280MWh σε ενέργεια που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αν όλα τα σταθμευμένα αυτοκίνητα ήταν ηλεκτρικά, για τη διαχείριση του ηλεκτρικού δικτύου της Κύπρου.

Δεν είναι παράλογο, όμως, όταν σε όλη την Κύπρο υπάρχουν μόνο 6,000 αυτοκίνητα ηλεκτρικά, να μιλάμε για κάτι τέτοιο; Δεν είναι όντως παράλογο, αντί να επενδύσουμε €40-80εκ για σταθερές μπαταρίες που θα λειτουργήσουν από την πρώτη ημέρα, να επενδύσουμε αντίστοιχο ποσό μόνο για φορτιστές Vehicle-to-Grid V2G (Όχημα προς Δίκτυο) στα δύο αεροδρόμια, χωρίς καν να υπολογίσουμε το κόστος αγοράς του αναγκαίου αριθμού ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

Όχι, δεν είναι παράλογο αν δούμε το θέμα ολιστικά και με ένα σμπάρο πετύχουμε τέσσερα τρυγόνια:

Το κράτος έχει θέσει ως στόχο στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα τα 80,000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2030. Νομίζω όλοι θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Άρα το Κράτος – λογικά – θα στηρίξει πρωτοβουλίες που προωθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), είναι το αρμόδιο σώμα για την ευστάθεια του δικτύου. Αν έχει στην διάθεση του 85MW/280MWh, τότε το έργο του μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολο. Και λόγω του ότι θα γνωρίζει για πόσο καιρό ένα αυτοκίνητο θα είναι σταθμευμένο στο αεροδρόμιο, ευκολά μπορεί να προγραμματιστεί. 300 GWh ανανεώσιμης ενέργειας περικόπηκε το 2025. Αξίας περίπου €35εκ ετησίως. Οι Παραγωγοί Ενέργειας από Ανανεώσιμες Ενέργειας (ιδιώτες και ΑΗΚ) θα έχουν αυξημένα έσοδα και λόγω μείωσης των περικοπών και λόγω αύξησης της ζήτησης ενέργειας. Οι ιδιώτες που θα αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα μπορούν να συνάψουν συμφωνίες με Προμηθευτές Ενέργειας (ιδιώτες και ΑΗΚ) και να έχουν έσοδα όταν η μπαταρία του αυτοκινήτου τους χρησιμοποιείται για τις αναγκαίες του δικτύου. Κάτι παρόμοιο ήδη γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα τέτοιο εγχείρημα σίγουρα είναι περίπλοκο, αλλά στα δικά μου αυτιά, αντί να έχουμε σταθερές μπαταρίες, που θα χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ όταν υπάρχει ανάγκη – και την ίδια ώρα όλοι μας να έχουμε ΚΑΙ αυτοκίνητα (συμβατικά ή ηλεκτρικά) – γιατί να μην συνδυάσουμε τα δύο;

Φυσικά, δεν θα γίνει όλο αυτό αύριο. Πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός. Πρέπει να χαραχθεί σχέδιο δράσης. Τι πρέπει να γίνει μέχρι το 2028, από ποιους, και πόσο θα στοιχίσει; Μέχρι το 2030; Μέχρι το 2035; Ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κίνητρα για αντικατάσταση όλων των αυτοκίνητων ενοικιάσεων με ηλεκτρικά, και την εγκατάσταση 100-200 φορτιστών.

Σίγουρα πρέπει να εμπλακούν τα Υπουργεία Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών, οι Παραγωγή/Προμηθευτές Ενέργειας, ο ΔΣΜΚ, η ΡΑΕΚ, ο διαχειριστής των αεροδρομίων, οι εισαγωγείς αυτοκινήτων, και ούτω καθεξής.

To claude.ai πάντως μού είπε: «The idea is strategically sound and worth developing seriously. The immediate priority should be commissioning a proper feasibility study — realistic EV fleet projections, modelled dispatchable capacity under different penetration scenarios, battery degradation economics, and a regulatory gap analysis. The rental fleet pilot at one airport is the right starting point».

Καθηγητής / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου