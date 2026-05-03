Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, με την απόφαση να προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νότια Φλόριντα πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ξεκαθάρισε ότι η μείωση θα είναι ευρύτερη.

«Θα μειώσουμε πολύ τον αριθμό και θα προχωρήσουμε σε πολύ μεγαλύτερη μείωση από τους 5.000», δήλωσε.

Reporter: Why is the U.S. removing troops from Germany?



Trump: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5000.pic.twitter.com/t8qAZCcU0Y — Clash Report (@clashreport) May 2, 2026

Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι περίπου 5.000 στρατιώτες θα αποχωρήσουν από τη Γερμανία εντός έξι έως δώδεκα μηνών, έπειτα από «ενδελεχή αναθεώρηση» της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει την κίνηση αυτή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά από δηλώσεις του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν.

Η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρωπαίων συμμάχων έχει αυξηθεί περαιτέρω λόγω του πολέμου με το Ιράν, τον οποίο οι ΗΠΑ ξεκίνησαν χωρίς να ενημερώσουν εκ των προτέρων τους περισσότερους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ.

Ανησυχία στο Κογκρέσο

Την ανησυχία τους για την απόφαση του Πενταγώνου εξέφρασαν δύο κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς.

Σε κοινή τους δήλωση τόνισαν ότι «είμαστε πολύ ανήσυχοι για την απόφαση να αποσυρθεί μια αμερικανική ταξιαρχία από τη Γερμανία», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για στελέχη με καθοριστικό ρόλο, καθώς προεδρεύουν των επιτροπών ενόπλων δυνάμεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι κάθε σημαντική αλλαγή στη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη πρέπει να εξετάζεται σε συνεργασία με το Κογκρέσο και τους συμμάχους.

«Αναμένουμε από το υπουργείο να συνεργαστεί με τις επιτροπές εποπτείας σχετικά με αυτή την απόφαση και τις επιπτώσεις της στην αποτρεπτική ικανότητα των ΗΠΑ και τις διατλαντικές σχέσεις», ανέφεραν.

Προειδοποίησαν, επίσης, ότι ακόμη και αν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, η ανάπτυξη των απαραίτητων δυνατοτήτων θα απαιτήσει χρόνο, τονίζοντας ότι μια πρόωρη αποχώρηση ενδέχεται να «υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα» στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αντιδράσεις από τη Γερμανία

Στη Γερμανία, οι αντιδράσεις είναι συγκρατημένες αλλά επικριτικές. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη «προβλέψιμη», σημειώνοντας ότι καταδεικνύει την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Bundestag, Τόμας Ρέβενκαμπ, χαρακτήρισε την ανακοίνωση «κλήση αφύπνισης», επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού.

Ο ειδικός εξωτερικής πολιτικής του CDU, Γιούργκεν Χαρτ, εκτίμησε ότι η απόφαση είναι ανησυχητική, καθώς ενδέχεται να υπονομεύσει την αξιοπιστία της αμερικανικής αποτρεπτικής πολιτικής στην Ευρώπη.

Από την αντιπολίτευση, η εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής Σάρα Νανί ζήτησε συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, ασκώντας κριτική στον καγκελάριο για τη στάση του απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς, Σέρεν Πέλμαν, δήλωσε ότι η αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων αποτελεί «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Τέλος, ο συμπρόεδρος της Εναλλακτική για τη Γερμανία, Τίνο Χρουπάλα, παρέπεμψε στο πρόγραμμα του κόμματός του, το οποίο προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα.

Η Γερμανία φιλοξενεί κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, όπως η βάση Ramstein Air Base, η οποία αποτελεί έδρα των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στην Ευρώπη και κομβικό σημείο για επιχειρήσεις αερομεταφοράς και αεροδιακομιδών.

protothema.gr