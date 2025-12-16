Την ώρα που περίπου 10.000 αγρότες από περισσότερες από 40 οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη θα κατακλύσουν την Πέμπτη τις Βρυξέλλες, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στους ηγέτες της Ε.Ε. κατά των περικοπών στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και των αθέμιτων εμπορικών συμφωνιών όπως η Mercosur, αντίστοιχη δράση κορυφώνεται και στην Κύπρο.

Κύπριοι αγρότες πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους στη Λευκωσία, ενώ αναμένεται διαμαρτυρία και στην Πάφο. Στην πορεία στη Λευκωσία συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρνακα, ελεύθερη Αμμόχωστο και Λευκωσία, με συγκέντρωση των μηχανημάτων στο ΓΣΠ και ακολούθως έχει προγραμματιστεί να περάσει από το Προεδρικό Μέγαρο και να καταλήξει στο Σπίτι της Ευρώπης.

Ήδη από χθες, αγρότες στις επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου άρχισαν τη συγκέντρωση τρακτέρ ενόψει της εκδήλωσης διαμαρτυρίας της 18ης Δεκεμβρίου σε συγκεκριμένα σημεία.

Παράλληλα, με το πανευρωπαϊκό θέμα της ΚΑΠ, οι Κύπριοι σιτοκαλλιεργητές διαμαρτύρονται έντονα για τη μη καταβολή εκταρικών επιδοτήσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε όσους αιτητές κρατικής και τουρκοκυπριακής γης δεν έχουν καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία για παραχώρηση χρήσης των τεμαχίων.

Αγρότες που καλλιεργούν κρατική ή τουρκοκυπριακή γη αντιμετωπίζουν την αδυναμία πληρωμής, καθώς δεν έχουν εξασφαλίσει ή εκκρεμούν οι σχετικές Άδειες Χρήσης/Συμβάσεις Μίσθωσης, όπως απαιτείται από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Το πρόβλημα της νόμιμης κατοχής χειρίζονται σε πολιτικό επίπεδο οι υπουργοί Εσωτερικών και Γεωργίας, καθώς και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, σε μια προσπάθεια να βρεθεί νόμιμη λύση και να μην υπάρχει παρέκκλιση από το κεκτημένο, από τη στιγμή που τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται προς τον σκοπό αυτό, είναι κοινοτικά.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτηροπαραγωγών, Κυριάκος Καϊλάς, σημειώνει ότι η καθυστέρηση αυτή οδηγεί τους αγρότες σε «μαύρα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά», δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, ακόμη και στην προμήθεια σπόρων και λιπασμάτων. Ζητούν την επίλυση του προβλήματος με τροποποίηση της νομοθεσίας για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες (ώστε να επιτραπεί η νόμιμη υπεκμίσθωση από ηλικιωμένους σε νέους αγρότες) και την επιτάχυνση εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων για κρατικά τεμάχια από το 2002.

Επιστολή Copa-Cogeca στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Η σοβαρότητα της κατάστασης υπογραμμίζεται και από την επιστολή που απέστειλαν οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων Copa και Cogeca, Massimiliano Giansanti και Lennart Nilsson, στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στις 9 Δεκεμβρίου 2025.

Στην επιστολή, με τίτλο «10.000 αγρότες στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου – Η Ευρώπη χρειάζεται τολμηρές, σαφείς και απτές λύσεις», οι οργανώσεις περιγράφουν την «πρωτοφανή πίεση» που αντιμετωπίζει η αγροτική κοινότητα, όπως: Εκτίναξη τιμών λιπασμάτων. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Πολύπλοκοι και ασυνεπείς κανονισμοί. Εμπορική πολιτική της Ε.Ε. που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα (π.χ. Mercosur, Ουκρανία).

Οι Copa-Cogeca ζητούν από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την υποστήριξή του σε τρεις βασικούς τομείς:

Α. Ισχυρή, κοινή και καλά χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ μετά το 2027 με διατήρηση της δομής των δύο πυλώνων και προϋπολογισμό που να αντέχει τον πληθωρισμό.

Β. Δίκαιους, διαφανείς εμπορικούς κανόνες που να προστατεύουν τα πρότυπα της Ε.Ε. (ζητώντας την παύση της διαδικασίας Mercosur).

Γ. Πραγματική απλούστευση, καλύτερη ρύθμιση και νομική ασφάλεια (όπως αναβολή της ένταξης των λιπασμάτων στο CBAM και επίσπευση έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων).

Η πανευρωπαϊκή και κυπριακή κινητοποίηση αναδεικνύει το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της ρητορικής για την στρατηγική αξία της γεωργίας και των πολιτικών αποφάσεων της Ε.Ε., με τους αγρότες να δηλώνουν πως «δεν μπορούμε πλέον να αρκούμαστε σε ρητορική».

Η διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες περιλαμβάνει πορεία στους κεντρικούς δρόμους των Βρυξελλών με τελικό προορισμό το κτήριο Εuropa, όπου εδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα συνεδριάζουν οι αρχηγοί κρατών των «27».

Δύο είναι τα βασικά αιτήματα των αγροτών: Το πρώτο αφορά την εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ε.Ε. και το λατινοαμερικανικό εμπορικό μπλοκ Mercosur, η οποία δημιουργεί ανησυχίες στους Ευρωπαίους αγρότες για αθέμιτο ανταγωνισμό, εξαιτίας των εισαγωγών φθηνότερων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με χαμηλότερες προδιαγραφές.

Το δεύτερο αίτημα αφορά τη νέα ΚΑΠ, η οποία, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2028 – 2034, προβλέπει τη μείωση των διαθέσιμων κεφαλαίων κατά €87 δισ. (ποσοστό 30% μικρότερο σε σχέση με πριν).

Οι οργανώσεις υπολογίζουν στην στήριξη του Προέδρου στις 18 Δεκεμβρίου και δηλώνουν έτοιμοι να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την ευρωπαϊκή γεωργία.