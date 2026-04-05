Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού συνεπεία της οποία παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, σημειώνονται καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή Κόρνου, Χοιροκοιτίας και Κοφίνου με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.