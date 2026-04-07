Τον εντοπισμό δύο νέων εστιών στην περιοχή Δρομολαξιάς – Μενεού, εντός της ήδη μολυσμένης ζώνης, ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανεβάζοντας στις 54 τις μονάδες με αφθώδη πυρετό. Τα νέα κρούσματα αφορούν μικρό αριθμό αιγοπροβάτων. Σημειώνεται ότι όλες οι μολυσμένες μονάδες είναι συγκεντρωμένες στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, εμφανίστηκε καθησυχαστική προς το καταναλωτικό κοινό σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση κρέατος και γάλακτος ενόψει Πάσχα. Οι έλεγχοι σε σφαγεία και σημεία πώλησης έχουν εντατικοποιηθεί για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη μη μετάδοση του ιού».

Παράλληλα, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ο εμβολιασμός των ζώων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η δεύτερη δόση έχει καλύψει το 60% του πληθυσμού, ενώ στα αιγοπρόβατα ο εμβολιασμός βρίσκεται στο 27%.

Περαιτέρω, στις μονάδες εντός της μολυσμένης ζώνης, το ποσοστό εμβολιασμού των χοίρων έχει ήδη αγγίξει το 73%.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης μέχρι το τέλος Απριλίου, ενώ οι επιδημιολογικές έρευνες σε άλλες επαρχίες παραμένουν, ευτυχώς, αρνητικές.

Το Υπουργείο Γεωργίας έχει ήδη ξεκινήσει την καταβολή προκαταβολών, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται μέχρι στιγμής στις €215.460. Οι κτηνοτρόφοι που έχασαν πάνω από 50 ζώα λαμβάνουν προκαταβολή έως €50.000, ενώ πριν το Πάσχα αναμένεται να εξοφληθούν οι αποζημιώσεις για την καταστροφή γάλακτος.

Το συνολικό κόστος της κρίσης, με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται στα €28.000.000. Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις και στοιχεία παραγωγής για τη δημιουργία εξατομικευμένων φακέλων, ώστε να καλυφθεί η απώλεια εισοδήματος (μισθοί, αποσβέσεις κ.λπ.) για όσο διάστημα οι μονάδες παραμένουν ανενεργές.

Με κοινή επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός ζητούν την επιτάχυνση των διαδικασιών, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις.

Τα κύρια αιτήματα των οργανώσεων:

Πλήρης αποζημίωση εντός 90 ημερών: Όπως προνοεί ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να λάβουν την πλήρη αγοραία αξία των ζώων που θανατώθηκαν.

Κάλυψη κόστους μεταφοράς: Ζητούν από το κράτος να αναλάβει εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους το κόστος μεταφοράς νέων ζώων από το εξωτερικό για την ανασύσταση των κοπαδιών.

Άμεση στήριξη για αναλώσιμα: Καταβολή αποζημιώσεων για ζωοτροφές, σιτηρά και κόστος απολύμανσης εντός του ίδιου χρονοδιαγράμματος.