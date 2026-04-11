Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα δυτικά και τα βόρεια. Σταδιακά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σύντομα γενικά μέτριοι και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 21 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικές αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αργότερα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές σε περιοχές στα δυτικά, στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή του Πάσχα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το πρωί στα δυτικά, τα βόρεια και τα ανατολικά, ενδεχομένως να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά, τα νότια και τα ανατολικά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Από την Τρίτη και μετά, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, ωστόσο σταδιακά μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί έτσι κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.