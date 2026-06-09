Υπό έλεγχο τέθηκαν δύο πυρκαγιές στην επαρχία Λευκωσίας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανταποκρίνεται σε περιστατικά στην κτηνοτροφική περιοχή Ιδαλίου και μεταξύ Παλιομετόχου – Κοκκινοτριμιθιάς.

Στην κτηνοτροφική περιοχή Ιδαλίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε μπάλες σανού, οι οποίες ήταν φορτωμένες σε φορτηγό όχημα. Στο περιστατικό ενεπλάκη και το φορτηγό, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει.

Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λευκωσίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, χρησιμοποιήθηκαν αναπνευστικές συσκευές και αφρός, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε μεταξύ Παλιομετόχου και Κοκκινοτριμιθιάς, καίγοντας έκταση οκτώ δεκαρίων από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Σταθμό Υπαίθρου Περιστερώνας. Και αυτή η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.