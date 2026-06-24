Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας 65χρονος από τις ΗΠΑ, ο οποίος συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όταν στις αποσκευές του βρέθηκαν 4 κιλά κοκαΐνης σε υγρή μορφή.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην Κύπρο κοκαΐνη σε υγρή μορφή σε τόσο μεγάλη ποσότητα, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό την ΥΚΑΝ, με δεδομένο πως χρειάζεται εξειδικευμένο εργαστήριο για την αποϋγροποιησή της.

Γι’ αυτόν τον λόγο οι έρευνες στρέφονται σε διάφορες κατευθύνσεις για να διαφανεί εάν υπάρχει τέτοιο παράνομο εργαστήριο στη χώρα μας. Ο 65χρονος έφτασε χθες το απόγευμα στην Κύπρο από τον Καναδά μέσω πτήσης από τη Βιέννη.

Λίγο μετά τις 2 το απόγευμα τελωνειακός λειτουργός, καθ΄ υπόδειξη μελών της ΥΚΑΝ, ανέκοψε για έλεγχο τον συνταξιούχο. Κατά τον έλεγχο στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 10 νάιλον συσκευασίες με ύποπτη υγρή ουσία, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε πλαστικά δοχεία καλλυντικών. Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κοκαΐνη σε υγρή μορφή, συνολικού μεικτού βάρους 4 κιλών.

Ο 65χρονος συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται να συνεργαστεί με την Αστυνομία. Η υγροποιημένη μορφή κοκαΐνης είναι διαδεδομένη κυρίως στη Λατινική Αμερική. Υγροποιείται επειδή δεν ανιχνεύεται εύκολα και έπειτα χρειάζεται εξειδικευμένη χημική επεξεργασία για να αποϋγροποιηθεί και να εξαχθεί σε στερεή μορφή.