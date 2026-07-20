Ακόμα ένα περιστατικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ βρέθηκε ενώπιον της Αστυνομίας όταν, γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, στον δρόμο Αγίας Νάπας–Παραλιμνίου, ένας 32χρονος εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας να οδηγεί το αυτοκίνητο του με ταχύτητα 145ΧΑΩ αντί 65ΧΑΩ, που είναι το επιτρεπόμενο όριο στον συγκεκριμένο δρόμο.

Ο 32χρονος οδηγός του οχήματος, ανακόπηκε και συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με τελική ένδειξη 51μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον Νόμο όριο. Από τις αστυνομικές εξετάσεις διαπιστώθηκε επίσης ότι, ο 32χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλειας.

Με το πέρας των αστυνομικών εξετάσεων το πρωί σήμερα, ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, όπου καταχωρήθηκε η υπόθεση τροχαίων αδικημάτων, για άμεση εκδίκαση. Αφού το Επαρχιακό Δικαστήριο εξέτασε τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε ενώπιον του, έκρινε ένοχο τον 32χρονο για τη διάπραξη των αδικημάτων της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, της οδήγησης οχήματος χωρίς άδεια οδήγησης, και της οδήγησης οχήματος χωρίς πιστοποιητικό ασφάλισης.

Το Δικαστήριο επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκισης δύο μηνών, με τριετή αναστολή, ποινή στέρησης άδειας οδήγησης για περίοδο δύο μηνών, και επιβολή οκτώ βαθμών ποινής.

Την υπόθεση διερεύνησε ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.