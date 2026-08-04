Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες που απορρέουν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων, το ΤΕΠΑΚ και αναμένει τώρα τον επόμενο μήνα για να έχει ακριβή εικόνα των φοιτητών που τελικά θα επιλέξουν να φοιτήσουν σε αυτό αλλά και όσων θα προτιμήσουν τη θέση που θα εξασφαλίσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το ΤΕΠΑΚ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των επιτυχόντων που εξασφάλισαν θέσεις μέσω της διαδικασίας της δεύτερης κατανομής και μέσω των ειδικών κατηγοριών.

Όπως ανακοίνωσε το ακαδημαϊκό ίδρυμα, κατανεμήθηκαν συνολικά 48 υπεράριθμες θέσεις ειδικές κατηγορίες. Υποβλήθηκαν συνολικά 301 αιτήσεις-προτιμήσεις προγραμμάτων πτυχίου από 124 άτομα. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου.

Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία των υποψηφίων και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, έξι υποψήφιοι κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν τα ιατρικά κριτήρια.

Όσον αφορά στη διαδικασία της δεύτερης κατανομής, μέσω αυτής διατέθηκαν 231 θέσεις εκ των οποίων οι 71 αφορούσαν διαδικασία βελτίωσης θέσης (δηλαδή εκείνης που οι υποψήφιοι είχαν εξασφαλίσει μέσω της πρώτης κατανομής θέσεων όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων). Υποβλήθηκαν συνολικά 604 αιτήσεις με 1.448 προτιμήσεις προγραμμάτων σπουδών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντίστοιχες ανακοινώσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα γίνουν γύρω στις 4 Σεπτεμβρίου.