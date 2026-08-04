Η πρόσφατη απόφαση του Τμήματος Δασών για αναστολή της λειτουργίας του κατασκηνωτικού χώρου Πλατανιών και η δρομολόγηση μιας συνολικής αναβάθμισής του, προκάλεσαν εύλογες αντιδράσεις ανάμεσα στους πολίτες που έχουν συνδέσει την περιοχή αυτή με τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ωστόσο, πίσω από τις αντιδράσεις αναδεικνύεται ένα ουσιαστικό ζήτημα δημόσιας πολιτικής και έχει να κάνει με τους όρους κάτω από τους οποίους οφείλει να λειτουργεί ένας οργανωμένος κατασκηνωτικός χώρος μέσα στον πυρήνα ενός κρατικού δάσους, όπου σήμερα συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, τροχόσπιτα, αντίσκηνα και οχήματα.

Όπως προκύπτει από τον σχεδιασμό της αρμόδιας Αρχής, η αναστολή λειτουργίας δεν αποσκοπεί στην κατάργηση της κατασκήνωσης, αλλά αποτελεί απαραίτητο βήμα για τη συνολική αναδιοργάνωση του χώρου σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η λειτουργία του χώρου ανεστάλη ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση εργασιών και η αναδιοργάνωσή του με σύγχρονες απαιτήσεις πυροπροστασίας, ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του δάσους. Συνεπώς, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι «κατασκήνωση ή μη κατασκήνωση», αλλά πώς ο χώρος θα μπορέσει να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια για τα επόμενα χρόνια.

Ενημερώνοντας τους κατασκηνωτές, ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, τον περασμένο Νοέμβριο όπου λήφθηκε απόφαση για αναστολή λειτουργίας του κατασκηνωτικού χώρου, έκανε λόγο για αναβάθμιση των υποδομών δασικής αναψυχής και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς το κοινό.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών, την οριοθέτηση των χώρων στάθμευσης τροχόσπιτων και αντίσκηνων, καθώς και την κατασκευή και ενίσχυση αντιπυρικών μέτρων προστασίας. Για να επιτευχθεί η αναβάθμιση είναι απαραίτητο ο χώρος να εκκενωθεί απ’ όλα τα τροχόσπιτα και τις εγκαταστάσεις των κατασκηνωτών.

Την περασμένη Τετάρτη, το Τμήμα Δασών επανήλθε σε δημόσια ανακοίνωση πληροφορώντας το κοινό ότι «ο κατασκηνωτικός χώρος Πλατανιών παύει να θεωρείται και/ή να λειτουργεί ως κατασκηνωτικός χώρος». Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι η ανέγερση, η κατοχή ή η τοποθέτηση αντίσκηνου, τροχόσπιτου, καλύβας ή άλλου κατασκευάσματος σε κρατικό δάσος επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας του διευθυντή του Τμήματος Δασών.

Ουσιαστικά, η ανακοίνωση αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση και το επόμενο βήμα, από τη στιγμή που οι κατασκηνωτές δεν προχώρησαν σε απομάκρυνση εντός της προθεσμίας που δόθηκε, «το Τμήμα Δασών θα προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους, με τα σχετικά έξοδα να επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη».

Ασφάλεια, προστασία του δάσους και ίσοι κανόνες για όλους

Ενίσχυση της πυροπροστασίας και της ασφάλειας: Η πυροπροστασία αποτελεί τον κεντρικό άξονα του νέου σχεδιασμού. Σε ένα δασικό περιβάλλον, η ασφάλεια απαιτεί κατάλληλη χωροθέτηση των αντισκήνων και τροχόσπιτων, ελεύθερες προσβάσεις για τα πυροσβεστικά οχήματα, καθορισμένες οδεύσεις διαφυγής και δυνατότητα ταχείας απομάκρυνσης του πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η εμπειρία από μεγάλες πυρκαγιές, όπως αυτή στην ορεινή Λεμεσό το καλοκαίρι του 2025, κατέδειξε ότι η ανάγκη οργανωμένης εκκένωσης κατασκηνώσεων είναι μια υπαρκτή επιχειρησιακή απαίτηση. Τότε κρίθηκε αναγκαίο να δοθούν οδηγίες απομάκρυνσης από κατασκηνώσεις και χώρους αναψυχής της ευρύτερης περιοχής.

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών: Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την οριοθέτηση των θέσεων κατασκήνωσης, τη ρύθμιση της στάθμευσης, τη βελτίωση των υποδομών υγιεινής, τη διατήρηση της καθαριότητας και την προστασία της δασικής βλάστησης.

Αποκατάσταση της νομιμότητας: Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, εξετάζεται το καθεστώς κατασκευών ή παρεμβάσεων που ενδέχεται να μην συνάδουν με τη νομοθεσία, ώστε να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να διασφαλιστεί η σύννομη λειτουργία του χώρου. Για την υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων κρίθηκε αναγκαία η πλήρης εκκένωση του χώρου από τροχόσπιτα και λοιπές εγκαταστάσεις, προκειμένου να επιτραπεί ο απρόσκοπτος επανασχεδιασμός του.

Δημόσιος χώρος και όχι μόνιμη εγκατάσταση: Ένα από τα θεμελιώδη σημεία που υπογραμμίζονται είναι η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του χώρου. Ο κατασκηνωτικός χώρος Πλατανιών βρίσκεται σε κρατικό δάσος και συνιστά δημόσια υποδομή αναψυχής. Η μακροχρόνια παρουσία χρηστών μπορεί εύλογα να δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με τον χώρο, δεν μπορεί όμως να μετατρέπει μια θέση κατασκήνωσης σε μόνιμη ή ημιμόνιμη εγκατάσταση. Η παραμονή συγκεκριμένων τροχόσπιτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ιδίως όταν συνοδεύεται από πρόσθετες κατασκευές ή διαμορφώσεις, μπορεί στην πράξη να περιορίζει τη δυνατότητα ισότιμης χρήσης από άλλους πολίτες και να δυσχεραίνει τον συνολικό σχεδιασμό.

Προσωρινή χρήση: Ο προορισμός του χώρου είναι η προσωρινή κατασκήνωση και η εξασφάλιση πραγματικής διαθεσιμότητας για το ευρύτερο κοινό.

Ίσοι κανόνες πρόσβασης: Η μακροχρόνια παραμονή συγκεκριμένων τροχόσπιτων ή η τοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών μετατρέπει στην πράξη τις θέσεις κατασκήνωσης σε ημιμόνιμες ή μόνιμες εγκαταστάσεις. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα ισότιμης χρήσης από άλλους πολίτες και δυσχεραίνει τη συνολική διαχείριση.