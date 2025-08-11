Η κατασκήνωση εντός κρατικών δασών χωρίς άδεια αποτελεί παράνομη ενέργεια και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή/και πρόστιμο έως 5.000 ευρώ, υπενθύμισε τη Δευτέρα το Τμήμα Δασών, επικαλούμενο τον Περί Δασών Νόμο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το φαινόμενο της αυθαίρετης κατασκήνωσης παρατηρείται συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, προκαλώντας επιβάρυνση του οικοσυστήματος, ρύπανση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και διατάραξη της άγριας ζωής.

Το Τμήμα Δασών επισημαίνει ότι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το άναμμα φωτιάς από παράνομους κατασκηνωτές, πράξη που απαγορεύεται αυστηρά και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τον δασικό πλούτο, με πιθανότητα πρόκλησης καταστροφικών πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο επιτρέπεται μόνο για παρασκευή φαγητού σε ειδικά διαμορφωμένους και οργανωμένους χώρους. Σύμφωνα με τον Περί Δασών (τροποποιητικός) Νόμο του 2025, το άναμμα φωτιάς εντός κρατικών δασών ή σε απόσταση έως 2 χιλιομέτρων από τις παρυφές τους συνιστά αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως 12 ετών ή/και πρόστιμο έως €100.000.

Η κατασκήνωση εντός κρατικών δασών επιτρέπεται μόνο στους επίσημους κατασκηνωτικούς χώρους. Το κοινό καλείται, εφόσον αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, να επικοινωνεί άμεσα με το 1407 (Τμήμα Δασών) ή το 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).