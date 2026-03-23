Δριμύ κατηγορώ κατά του Τμήματος Δασών για «πλήρη αδράνεια, απουσία λογοδοσίας και συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων» εξαπολύουν περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Με κοινή παρέμβασή τους σήμερα, η BirdLife Cyprus, το Terra Cypria και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κάνουν λόγο για μια διετία χαμένων υποσχέσεων, όπου η σημαντικότερη περιοχή Natura 2000 του νησιού παραμένει ένα «απέραντο εργοτάξιο» χωρίς ουσιαστική διαχείριση.

Η κρίση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν καταγγέλθηκαν σοβαρές παραβιάσεις στη Φάση Α του οδικού δικτύου από το Τμήμα Δασών. Παρά την τότε παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και τις δύο αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2023 και Μάρτιος 2024) για επαναξιολόγηση και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, οι οργανώσεις υποστηρίζουν πως τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί.

«Η σιωπή του Υπουργείου δεν μπορεί πλέον να εκληφθεί ως απλή καθυστέρηση», αναφέρουν χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι οι επιστολές τους προς την Υπουργό Γεωργίας παραμένουν αναπάντητες εδώ και μήνες.

Ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα που εγείρουν οι οργανώσεις είναι η πλήρης συσκότιση γύρω από τις διοικητικές και πειθαρχικές έρευνες.

Όπως αναφέρουν ολοκληρώθηκαν τρεις διοικητικές και μία πειθαρχική έρευνα για τις παραβιάσεις στον Ακάμα. Καταγγέλλουν πως καμία έρευνα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ παρά τις διαβεβαιώσεις για διαφάνεια, κανένα στέλεχος ή τμήμα δεν έχει κληθεί να λογοδοτήσει.

Οι περιβαλλοντικοί φορείς στρέφουν τα βέλη τους απευθείας προς το Τμήμα Δασών, κατηγορώντας το ότι «αγνοεί συστηματικά» τις υποδείξεις των άλλων αρχών. Ως παράδειγμα αναφέρουν τον δρόμο Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα, όπου αντί για τον συμφωνημένο περιορισμό πρόσβασης, το Τμήμα Δασών φέρεται να ζητά περαιτέρω διαπλατύνσεις με «προσχηματικές δικαιολογίες».

Αποτέλεσμα, σημειώνουν, σήμερα να συνεχίζεται η περιβαλλοντική υποβάθμιση, παρατηρείται λειτουργία παράνομων αναψυκτηρίων, πλήρης απουσία διαταγμάτων προστασίας της φύσης και μη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας του πάρκου που είχαν υποσχεθεί για τα τέλη του 2024.

Με επιστολή τους ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2026, οι οργανώσεις καλούν την Υπουργό Γεωργίας να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο απέτυχε να επιβάλει τη συμμόρφωση στο Τμήμα Δασών. Ζητούν άμεση εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών όρων και ολοκλήρωση της επαναξιολόγησης του Σχεδίου πριν η ζημιά καταστεί μη αναστρέψιμη.