Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι σήμερα, 23 Μαρτίου, 2026 έχει παρατηρηθεί υπερχείλιση του Φράγματος Ξυλιάτου, η οποία διέρχεται εντός του ομώνυμου εκδρομικού χώρου που τελεί υπό την διαχείριση του Τμήματος Δασών.

Η υπερχείλιση αυτή δημιουργεί ένα εντυπωσιακό φυσικό υπερθέαμα, προσελκύοντας επισκέπτες και αναδεικνύοντας τη δυναμική και την ομορφιά του φυσικού τοπίου. Παράλληλα, οι ευεργετικές βροχές συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των δασικών οικοσυστημάτων, εμπλουτίζοντας τα αποθέματα νερού και ενδυναμώνοντας τη φυσική βλάστηση.

Το Τμήμα Δασών καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την επίσκεψη στον χώρο.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται η ανάγκη για:

Σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον

Διατήρηση της καθαριότητας του χώρου

Προστασία της χλωρίδας και της πανίδας

Τήρηση όλων των οδηγιών και σημάνσεων

Η προστασία και διατήρηση των δασών αποτελεί ευθύνη όλων μας.