Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της αποθήκευσης νερού στα μεγάλα φράγματα της Κύπρου, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έδωσαν την απαραίτητη ανάσα στα υδατικά αποθέματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο φετινός Μάρτιος καταγράφεται ήδη ως ένας από τους πιο αποδοτικούς μήνες της τελευταίας δεκαετίας.

Το τελευταίο τριήμερο υπήρξε εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η συνολική εισροή νερού ανήλθε στα 12,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ). Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της ποσότητας αυτής, αρκεί να σημειωθεί πως τα 12,3 ΕΚΜ ισοδυναμούν με τη συνολική ετήσια παραγωγή μιας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 34.000 κυβικών μέτρων ημερησίως.

Από την ποσότητα αυτή, τη μερίδα του λέοντος έλαβαν τα φράγματα του Νότιου Αγωγού, όπου η εισροή άγγιξε τα 6,2 ΕΚΜ, ενισχύοντας σημαντικά το στρατηγικότερο υδατικό δίκτυο της χώρας.

Στο Ενιαίο Σχέδιο Νοτίου Αγωγού (ΕΣΝΑ), η σημερινή αποθηκευμένη ποσότητα ανέρχεται στα 42,1 ΕΚΜ, που μεταφράζεται σε ποσοστό πληρότητας 22,2%. Παρόλο που η στάθμη παραμένει χαμηλή, η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (46,2 ΕΚΜ ή 24,4%) δείχνει τάσεις σταθεροποίησης.

Στα θετικά περιλαμβάνεται και η αποθηκευμένη ποσότητα στο φράγμα Κούρη, η οποία ανέρχεται στα 27,9 ΕΚΜ (24,3%) σε σύγκριση με 23,1 ΕΚΜ (20,1%), την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε παγκύπρια κλίμακα, η συνολική πληρότητα στα μεγάλα φράγματα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα από πέρυσι. Σήμερα: 78,1 ΕΚΜ (26,9% πληρότητα), πέρυσι: 71,8 ΕΚΜ (24,7% πληρότητα).

Το πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο προκύπτει από τη συνολική εισροή του μήνα, η οποία έφθασε τα 20,7 ΕΚΜ. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τον φετινό Μάρτιο ως τον δεύτερο καλύτερο σε εισροή νερού τα τελευταία 10 χρόνια, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα ασφάλειας για την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και διέξοδο από την καθυστέρηση που παρατηρείται να τεθούν σε λειτουργία μονάδες αφαλάτωσης. Η μεγαλύτερη εισροή νερού για μήνα Μάρτιο ήταν το 2019 με 32,3 ΕΚΜ.

Παρά τη θετική εξέλιξη, οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν συγκρατημένοι, υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση του νερού πρέπει να παραμείνει συνετή, καθώς η κλιματική μεταβλητότητα δεν επιτρέπει εφησυχασμό.