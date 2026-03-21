Την ομορφιά της φύσης ανέδειξαν οι βροχές και καταιγίδες των τελευταίων ημερών, με νερό να τρέχει από ποτάμια και καταρράκτες.

Σε βίντεο από διάφορες περιοχές του νησιού μας ακούγεται το κελάρυσμα του νερού, ενώ φαίνεται πως οι ποσότητες της βροχής ήταν δεν ήταν αμελητέες.

Εξάλλου το χαμηλό βαρομετρικό που προκάλεσε τα φαινόμενα συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή μας.

Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο καθώς και την ερχόμενη εβδομάδα.

Εικόνες από το ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ