Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία υψηλή θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση, θα βρίσκεται σε ισχύ σήμερα, από τις 14:00 έως τις 16:00.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.