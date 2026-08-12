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Τουλάχιστον €3.300.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 13/08/2026 μετά το Τζακ-Ποτ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή διαλογή της 3104ης κλήρωσης του Τζόκερ.

Επίσης, δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 6, 24, 28, 31, 42

Τζόκερ ο αριθμός: 1

Οι κληρώσεις Τζόκερ της Allwyn πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.