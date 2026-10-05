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Θετική ανταπόκριση συναντούν οι πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Προεδρίας Μάριου Χαρτσιώτη για τους αγνοουμένους. Χαρακτηριστική ήταν η δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Κέττηρου, Προέδρου της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και βουλευτή της αντιπολίτευσης, στη συνεδρία του 100μελούς Συμβουλευτικού Σώματος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων.

Ο κ. Κέττηρος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση του Επιτρόπου στα ζητήματα που τίθενται ενώπιόν του αφ’ ότου ανέλαβε καθήκοντα, αλλά και για τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Η αναγνώριση αυτή έχει τη δική της σημασία, καθώς προέρχεται από έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης που παρακολουθεί εδώ και χρόνια το θέμα των αγνοουμένων. Αντανακλά παράλληλα το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται γύρω από τη δουλειά του κ. Χαρτσιώτη.

Στη συνεδρία, ο Επίτροπος παρουσίασε όσα έχουν γίνει και όσα βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει κτήριο για τη δημιουργία μόνιμου Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προωθούνται, επίσης, η δημιουργία οστεοφυλακίου, χώρου συνάντησης των συγγενών και μικρής εκκλησίας, καθώς και η ετοιμασία επίσημου μητρώου παιδιών των αγνοουμένων.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκονται οι οικογένειες των αγνοουμένων. Ο Επίτροπος συναντά, κατά κανόνα κάθε μήνα, τις οργανώσεις συγγενών στην Κύπρο και την Ελλάδα, ενώ δέχεται και συγγενείς που ζητούν ενημέρωση για τις δικές τους υποθέσεις.

Οι οικογένειες μπορούν επίσης και έχουν πλέον πρόσβαση στους φακέλους των ανθρώπων τους. Από το 2026 θα γίνεται ετήσια δημόσια παρουσίαση των πεπραγμένων, ώστε οι συγγενείς και η κοινωνία να γνωρίζουν τι έχει γίνει και ποια βήματα ακολουθούν.



Ο κ. Χαρτσιώτης επισκέφθηκε την Ελλάδα τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο και, μαζί με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη, είχαν απευθείας επαφές με οικογένειες Ελλαδιτών αγνοουμένων. Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια να αναδειχθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδιαίτερα δύσκολες υποθέσεις, όπως εκείνη των αγνοουμένων της Άσσιας.

Σημαντική είναι και η διάθεση ενός εκατομμυρίου ευρώ για εξειδικευμένες γενετικές εξετάσεις σε οστά ελλαδιτών πεσόντων και αγνοουμένων που είχαν εμποτιστεί με χημικές ουσίες. Οι εξετάσεις άρχισαν τον Ιούνιο στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου με τη μέθοδο της Μαζικής Παράλληλης Αλληλούχησης.

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Επίτροπος δείχνουν πόση δουλειά απομένει. Από τους 1.619 αγνοουμένους έχουν ταυτοποιηθεί 859, ενώ εκκρεμεί η διακρίβωση της τύχης 760. Από τους 77 ελλαδίτες αγνοουμένους έχουν ταυτοποιηθεί 40. Ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ακόμη ότι μέσα στο 2026 έχουν ανευρεθεί λείψανα επτά αγνοουμένων και έχουν γίνει 20 νέες ταυτοποιήσεις. Σύντομα και εντός του έτους αναμένονται και άλλα αποτελέσματα.

Παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας από την τουρκική πλευρά, η προσπάθεια συνεχίζεται. Η αναζήτηση πληροφοριών, η πρόσβαση σε αρχεία και ο εντοπισμός χώρων ταφής παραμένουν κρίσιμα για να δοθούν απαντήσεις σε οικογένειες που περιμένουν περισσότερο από μισό αιώνα.

Η θετική αναφορά του κ. Κέττηρου έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και του Επιτρόπου αναγνωρίζονται και πέρα από τον κυβερνητικό χώρο.

Για τον Μάριο Χαρτσιώτη, προτεραιότητα παραμένει να προχωρήσει η έρευνα με όσο το δυνατό πιο εντατικούς ρυθμούς και να λάβει κάθε οικογένεια την απάντηση που περιμένει. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά με κάθε ευκαιρία , “δεν θα επιτρέψουμε στη λήθη να νικήσει τη μνήμη”.