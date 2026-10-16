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Συνέβη και αυτό! Δεν φτάνει που τοποθετήθηκε μία ακόμα λυόμενη αίθουσα σε σχολείο, τοποθετήθηκε και ανάποδα! Δηλαδή, αντί η πόρτα της να είναι στο διάδρομο του σχολείου, έχει αντίθετο προσανατολισμό.

Αποτέλεσμα; Μαθητές και εκπαιδευτικοί που τη χρησιμοποιούν, αντί να περπατούν στο διάδρομο, να διέρχονται μέσα από χώματα. Η περίπτωση αυτή αναφέρθηκε από τον βουλευτή Χρύσανθο Σαββίδη, στο πλαίσιο της συνεδρίας της επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, η οποία εξέτασε τα πορίσματα σχετικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

ΛΙΑ