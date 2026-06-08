Οι Παγκύπριες Εξετάσεις αποτελούν κάθε χρόνο μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες για χιλιάδες μαθητές στην Κύπρο. Πέρα από τη γνωστική προετοιμασία, οι νέοι καλούνται να διαχειριστούν έντονο άγχος, υψηλές προσδοκίες και την αίσθηση ότι το μέλλον τους κρίνεται μέσα σε λίγες ώρες εξέτασης. Όπως επισημαίνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχοθεραπευτών, η περίοδος αυτή συνδέεται συχνά με αυξημένη ψυχολογική πίεση και συναισθηματική επιβάρυνση.

Ο φόβος της αποτυχίας, η σύγκριση με συνομηλίκους και η κοινωνική αντίληψη που ταυτίζει την επιτυχία με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, εντείνουν το άγχος των μαθητών. Ωστόσο, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι εξετάσεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως τις δυνατότητες, τις δεξιότητες και την προσωπικότητα ενός νέου ανθρώπου. Η ψυχική υγεία και η αυτοεκτίμηση παραμένουν εξίσου σημαντικές με οποιοδήποτε ακαδημαϊκό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με Παιδαγωγός – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Θεκλίνα Θεοφίλου, τα συμπτώματα άγχους μπορεί να εκδηλωθούν με ένταση, εξάντληση, δυσκολία συγκέντρωσης, απογοήτευση και ματαίωση.

Το άγχος, τονίζει, αποτελεί φυσιολογική αντίδραση απέναντι σε μια απαιτητική κατάσταση και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδυναμίας. Η σωστή διαχείρισή του μπορεί να συμβάλει τόσο στην ψυχική ευεξία όσο και στην απόδοση των μαθητών.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ισορροπημένη διατροφή, η επαρκής ξεκούραση και ο ποιοτικός ύπνος. Παράλληλα, η σωματική άσκηση, ακόμη και ένα καθημερινό περπάτημα, καθώς και η επαφή με τη φύση και αγαπημένα πρόσωπα, μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά απέναντι στο στρες της εξεταστικής περιόδου. Οι ειδικοί συνιστούν επίσης οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης και απλές τεχνικές χαλάρωσης, όπως οι βαθιές αναπνοές και η θετική αυτοενίσχυση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της οικογένειας. Οι γονείς καλούνται να προσφέρουν ένα περιβάλλον κατανόησης, αποδοχής και συναισθηματικής ασφάλειας, αποφεύγοντας να μεταφέρουν στα παιδιά τη δική τους αγωνία. Η αναγνώριση της προσπάθειας, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία.

Το βασικό μήνυμα του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών είναι ότι οι Παγκύπριες Εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο, όχι όμως τον μοναδικό δρόμο προς την επιτυχία. Η ζωή προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες και διαδρομές εξέλιξης, ενώ η ψυχική υγεία και η ευημερία των νέων ανθρώπων έχουν μεγαλύτερη αξία από οποιοδήποτε εξεταστικό αποτέλεσμα.