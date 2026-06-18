Ο δρ Αχιλλέας Αιμιλιανίδης φιλοξενείται στο Vidcast του «Φιλελευθέρου» και αναλύει τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όταν χρησιμοποιούνται για εκστρατείες συκοφάντησης, διαπόμπευσης και διασποράς ψευδών ειδήσεων. Απαντά κατά πόσο το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επιτρέπει τον περιορισμό της βλάβης και τι γίνεται όταν οι καταγγελίες από «σερίφηδες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταρρέουν.

Ο δρ Αχιλλέας Αιμιλιανίδης απαντά σε μια σειρά από ερωτήματα με επίκεντρο τη νέα ψηφιακή εποχή: Πώς μια ψευδής είδηση δηλητηριάζει το οικοσύστημα στο οποίο ζούμε; Σε ποιο βαθμό επηρεάζουν εκλογικές διαδικασίες αυτοί που ελέγχουν τις πλατφόρμες; Το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης ως αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημοκρατίας είναι απεριόριστο; Μπορεί να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια χωρίς να διολισθήσουμε στη λογοκρισία; Ποιος είναι ο ρόλος της παιδείας και του ψηφιακού γραμματισμού;

«Η δυνατότητα διάχυσης μιας ψευδούς είδησης είναι τεράστια», σχολιάζει. «Και για αυτόν που θα δυσφημιστεί δεν υπάρχει ουσιαστικά τρόπος αποκατάστασης. Το σύστημα αποκατάστασης που έχουμε στη διάθεσή μας είναι παραδοσιακό. Και αντιλαμβάνεστε ότι η τεχνολογία τρέχει και το κανονιστικό πλαίσιο προσπαθεί ιδρώνοντας και με τη γλώσσα έξω να φτάσει την εξέλιξή της».

Πόσο εύκολο είναι σήμερα μια φήμη να μετατραπεί σε «αλήθεια» μέσα από την ασταμάτητη αναπαραγωγή; Και ποιος προστατεύει τον απλό πολίτη όταν βρεθεί στο στόχαστρο του ψηφιακού διασυρμού;

Στο επίκεντρο της συζήτησης τίθεται η νέα πραγματικότητα όπου πλατφόρμες όπως Facebook, TikTok και Χ διαμορφώνουν όχι απλώς την ενημέρωση, αλλά και την πολιτική ατζέντα και τον δημόσιο διάλογο.

Εγείρει επίσης τη νέα γενιά κινδύνων που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes, όπου η εικόνα και η φωνή ενός προσώπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, δημιουργώντας ψευδές περιεχόμενο με υψηλή πειστικότητα και ταχύτατη διάδοση.

Ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης στο Vidcast του philenews με την Τώνια Σταυρινού, σε μια συζήτηση για το πώς η ψηφιακή εποχή επανακαθορίζει την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τελικά την ίδια τη δημοκρατία.