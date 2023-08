Αφότου πέρασε από συμπληγάδες, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης το πάρκο εκδηλώσεων και αναψυχής στο Τσιακκιλερό, που θ’ αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα σε προσφυγικό συνοικισμό. Την Πέμπτη υπογράφηκε το συμβόλαιο για τις κατασκευαστικές εργασίες, που αναμένεται ν’ αρχίσουν, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λάρνακας, στις 11 Σεπτέμβριου.

Το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία C. Roushas Trading and Development Ltd, ενώ η μελέτη του έγινε από την εταιρεία A. F. Modinos & S. A. Vrahimis Architects & Engineers. Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε στα €1.8 + ΦΠΑ και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021-2027, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εντός του χώρου εκδηλώσεων και αναψυχής, θα δημιουργηθούν παιδότοπος, ζώνη ενεργούς ψυχαγωγίας και αθλοπαιδιών, ανοικτό αμφιθέατρο χωρητικότητας 150 ατόμων και αναψυκτήριο, ενώ θα εγκατασταθούν σύγχρονος αστικός εξοπλισμός και φωτισμός αντιβανδαλιστικού τύπου. Προβλέπεται ακόμη να γίνει φύτευση δέντρων και φυτών, προκειμένου να ενισχυθεί σημαντικά το πράσινο της περιοχής. «Η ανάπλαση του χώρου θα είναι τέτοια ώστε ν’ αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και σημείο ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπαυσης και κοινωνικής συναναστροφής», αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας, σημειώνοντας πως κύρια επιδίωξη είναι να δοθεί στην περιοχή χαρακτήρας και ατμόσφαιρα, που να ικανοποιεί τις προσδοκίες των κατοίκων της αλλά και των επισκεπτών.

Υπενθυμίζεται πως για το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό τρεις φορές, αφού λόγω κόστους, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εργοληπτικές εταιρείες. Η αρχική προκήρυξη έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2022, με την εκτίμηση για το κόστος ν’ ανέρχεται σε €890,000. Το μηδενικό ενδιαφέρον ανέβασε τον προϋπολογισμό του έργου στα €1,3 εκατ. και γι’ αυτό προκηρύχθηκε δεύτερος διαγωνισμός, που δεν καρποφόρησε ωστόσο, λόγω της εκτόξευσης των τιμών των οικοδομικών υλικών. Γι’ αυτό το λόγο διπλασιάστηκε η αρχική εκτίμηση και προκηρύχθηκε και τρίτος διαγωνισμός, που έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.