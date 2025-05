Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού σε συνεργασία με τον Δήμο Ακάμα, στο πλαίσιο του προγράμματος Keep Our Sand and Sea Plastic Free, προχωρά στη δημιουργία της πρώτης Παραλίας Χωρίς Πλαστικά στον Δήμο Ακάμα.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα, στις 11:00 π.μ., στην παραλία Coral Bay και σε αυτά θα παραστεί και το TUI Care Foundation, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκδήλωση και ενισχύει το μήνυμα της δέσμευσης για ένα βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι η εκδήλωση θα τύχει ευρείας προβολής μέσω των δικτύων του παγκόσμιου τουριστικού κολοσσού TUI και του CSTI, προσφέροντας σημαντική δημοσιότητα και αναγνώριση σε όλους τους συμμετέχοντες και συνεργαζόμενους φορείς.