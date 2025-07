Η VLM Ltd (Voici la Mode) αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ως Best Workplace στην κατηγορία Μεγάλες Εταιρείες (250+ εργαζόμενοι) στην Κύπρο – μια τεράστια τιμή και επιτυχία για τον Όμιλο, καθώς είμαστε η μοναδική εταιρεία λιανικού εμπορίου που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση.

Το σημαντικότερο; Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί αντικατοπτρίζει το πώς βιώνουν την εργασία τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοί μας.

Η διάκριση αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι καρπός καθημερινής προσπάθειας, ενσυναίσθησης και ξεκάθαρου οράματος: να οικοδομήσουμε μια εργασιακή κουλτούρα, όπου κάθε άτομο νιώθει ότι έχει φωνή, αξία και χώρο να αναπτυχθεί.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση που επισφραγίζει τρία συνεχόμενα χρόνια πιστοποίησης ως Great Place to Work και δύο διακρίσεις ως Best Workplace for Women. Στη VLM πιστεύουμε ότι η εργασιακή κουλτούρα δεν “χτίζεται” με δράσεις εντυπωσιασμού, αλλά με συνέπεια και καθημερινή φροντίδα. Καλλιεργούμε κλίμα ανοιχτής επικοινωνίας, ειλικρίνειας και συνεργασίας. Επενδύουμε σε ηγετικές ομάδες που δίνουν χώρο στη διαφορετικότητα και ενισχύουν τη φωνή κάθε μέλους. Εστιάζουμε σε ένα περιβάλλον ψυχολογικής ασφάλειας, όπου ο καθένας μπορεί να αναπτυχθεί προσωπικά και επαγγελματικά.

Στη VLM δεν αντιγράφουμε έτοιμα μοντέλα – δημιουργούμε δικές μας λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ανθρώπων μας. Επενδύουμε σε κουλτούρα εμπιστοσύνης και αυθεντικής επικοινωνίας, σε συνθήκες εργασίας που σέβονται τον άνθρωπο, σε ηγεσίες που εμπνέουν και σε διαδικασίες που επιτρέπουν τη μάθηση και την πρόοδο.

Η κουλτούρα μας εκφράζεται μέσα από πέντε βασικές αρχές που καθοδηγούν τη σκέψη και τις πράξεις μας:



Φροντίζουμε. Εμπιστευόμαστε. Εξελισσόμαστε. Είμαστε δίκαιοι. Δημιουργούμε μαζί.



Δεν είναι απλώς λέξεις ή συνθήματα – είναι στάση ζωής και καθημερινή πράξη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια ισχυρή εργασιακή κουλτούρα δεν διαμορφώνεται από την κορυφή προς τα κάτω, αλλά καλλιεργείται καθημερινά, με τη συμμετοχή όλων.

Γι’ αυτό και η φετινή μας διάκριση είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια τιμητική αναγνώριση. Είναι ο καθρέφτης των σχέσεων που έχουμε χτίσει με τους ανθρώπους μας. Είναι το «νιώθω ασφάλεια εδώ», το «με ακούνε», το «με σέβονται», το «μπορώ να εξελιχθώ». Είναι η αίσθηση του «ανήκω» που νιώθει κάθε μέλος της ομάδας μας.

Για να φτάσουμε ως εδώ, δεν ήταν αρκετή η πρόθεση – χρειάστηκαν συνέπεια, δομές και πρακτικές που κάνουν όλα τα παραπάνω πραγματικότητα. Η εμπειρία που περιγράφουν οι άνθρωποί μας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών και καθημερινών ενεργειών.

Στην καρδιά αυτών των επιλογών βρίσκεται η βαθιά μας πεποίθηση ότι ο διάλογος είναι δύναμη. Δεν παίρνουμε αποφάσεις για τους ανθρώπους μας, αλλά μαζί τους. Μέσα από τακτικές έρευνες ικανοποίησης, ομάδες εργασίας, ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και συνεχή ανατροφοδότηση, ενισχύουμε τη συμμετοχικότητα και καλλιεργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε φωνή έχει αξία.

Η προσέγγισή μας στην εργασία βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό της ανθρώπινης εμπειρίας. Υιοθετούμε ευέλικτες πολιτικές εργασίας, στηρίζουμε την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θέτουμε την ψυχική υγεία ως προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε συνθήκες όπου κάθε εργαζόμενος νιώθει ασφαλής να εκφραστεί, να κάνει λάθη, να μάθει και να εξελιχθεί.

Η ανάπτυξη των ανθρώπων μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Προσφέρουμε ευκαιρίες διαρκούς μάθησης, εξέλιξης και εσωτερικής κινητικότητας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι ηγέτες χτίζονται – και επενδύουμε συστηματικά σε αυτό, από την πρώτη κιόλας μέρα.

Παράλληλα, λειτουργούμε με βαθύ σεβασμό στη διαφορετικότητα και δίνουμε έμφαση στην ένταξη.

Κοιτώντας μπροστά, η φιλοδοξία μας δεν είναι απλώς να διατηρήσουμε τις διακρίσεις, αλλά να συνεχίσουμε να καινοτομούμε στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε μαζί. Το μέλλον για εμάς σημαίνει περισσότερη ευελιξία, μεγαλύτερη συμμετοχή, τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου και ηγεσία με εν συναίσθηση και διαφάνεια.

Αυτή η διάκριση μάς γεμίζει περηφάνια – αλλά κυρίως μας δεσμεύει. Μας υπενθυμίζει ότι όταν υπάρχει σκοπός, δεν υπάρχουν όρια. Ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και ταυτόχρονα ανθρώπινοι. Ότι η πρόοδος της εταιρείας είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ευημερία των ανθρώπων της.

Ο Όμιλος Voici la Mode

Ο Όμιλος Voici La Mode ιδρύθηκε το 1948. Δραστηριοποιείται στους τομείς του λιανικού εμπορίου και της εστίασης, με 30 καταστήματα σε Κύπρο και Ρουμανία. Απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόμενους, αρκετοί από τους οποίους έχουν μακρόχρονη υπηρεσία.

Ο Όμιλος εκπροσωπεί brands όπως Marks & Spencer, Celio, Sfera, Etam, Undiz, Mamas & Papas και Accessorize, καθώς και την αλυσίδα καφεστιατορίων Café La Mode. Είναι επίσης ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των Marks & Spencer στη Ρουμανία.