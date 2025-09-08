Από αύριο, 9 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τις 26 του μήνα, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας γέφυρας στον παλαιό δρόμο Λάρνακας – Κοφίνου, κοντά στην κοινότητα Κλαυδιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου, από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ. Κατά τη διάρκειά τους θα κλείνει εναλλάξ μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος περίπου 20 μέτρων, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα μέσω προσωρινών φώτων τροχαίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία και καλεί το κοινό να δείξει κατανόηση και να συμμορφώνεται με τη σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.