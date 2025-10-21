Στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού για το 2026, ο βουλευτής Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης έθεσε το ερώτημα σχετικά με την εξέλιξη της εγκατάστασης στεγάστρων για την προστασία των ψηφιδωτών του Αρχαιολογικού Πάρκου της Κάτω Πάφου τα οποία ως γνωστό αποτελούν μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1980.

Ο κ. Σάββίδης ανέφερε ότι οι αρμόδιοι του υφυπουργείου τον ενημέρωσαν ότι για το έργο αυτό προηγήθηκε διεθνής διαγωνισμός, με τη στήριξη του αμερικανικού ιδρύματος Getty Conservation Institute, και εκπονήθηκε σχετική μελέτη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η «Α’ φάση» του έργου. Δυστυχώς, παρά τα εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης, η συνεργασία τελικά δεν προχώρησε και κατέρρευσε, τόνισε.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού καταβάλλει προσπάθειες για επανεκκίνηση της συνεργασίας με στόχο την ολοκλήρωση του έργου, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υλοποίηση των στεγάστρων τοποθετείται χρονικά περί το 2030-2031, ανέφερε ο κ. Σαββίδης. Αυτό σημαίνει ότι, για ακόμη μια φορά, τα μοναδικά αυτά ψηφιδωτά παραμένουν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, γεγονός που επιταχύνει τη φθορά τους, παρατήρησε.

Από την πλευρά του ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, απαίτησε την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατόν η προστασία και διατήρηση αυτών των πολύτιμων πολιτιστικών θησαυρών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της εθνικής μας ταυτότητας, όπως επεσήμανε.