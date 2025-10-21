Έξαλλοι είναι οι κάτοικοι στην κοινότητα του Κάτω Δρυ της ορεινής Λάρνακας από το κλείσιμο δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα, για σκοπούς επιδιόρθωσης περιτειχισμάτων που ήταν επικίνδυνα.

Συγκεκριμένα από την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε ο δρόμος Λευκάρων-Κάτω Δρυ, με αποτέλεσμα όσοι θέλουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την κοινότητα να μπορούν να το πράξουν μόνο από την κοινότητα της Βάβλας, μέσω Χοιροκοιτίας.

Μιλώντας στο philenews o κοινοτάρχης Κάτω Δρυ, Νίκος Βασιλείου, έκανε λόγο για αποκλεισμό της κοινότητας, καταγγέλλοντας πως ενώ έλαβαν διαβεβαιώσεις πως ο δρόμος θ’ ανοίξει την προσεχή Παρασκευή, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. «Μας είπαν πως μέχρι τις 24 Οκτωβρίου θ’ ανοίξει ο δρόμος, όμως λένε του κόσμου πως θα χρειαστούν 4 μήνες. Ο εργολάβος έσπασε τους τοίχους και δεν ξαναήρθε να εργαστεί. Χάλασαν τα περιτοιχίσματα που ήταν επικίνδυνα να πέσουν», ανέφερε, σημειώνοντας πως έχει προκληθεί μεγάλη ταλαιπωρία στους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες. «Ο δρόμος από Λεύκαρα προς Κάτω Δρυ έχει αποκοπεί και κάποιοι βγαίνουν από τα βουνά με τρακτέρ. Όσοι έρθουν στην κοινότητα πρέπει να το κάνουν μέσω της Βάβλας από τη Χοιροκοιτία και να διανύσουν 25 χιλιόμετρα, αντί για 2 χιλιόμετρα. Τα παιδιά για να πάνε σχολείο τους μεταφέρουν από τη Χοιροκοιτία προς τα Λεύκαρα».

Σημείωσε, ακόμη, πως από το κλείσιμο του δρόμου επηρεάστηκε η οικονομική δραστηριότητα στην κοινότητα, αφού μειώθηκε η επισκεψιμότητα σε χώρους εστίασης.

Τέλος προειδοποίησε πως «εάν δεν κάνουν κάτι μέχρι την Παρασκευή για να μπορέσει ν’ ανοίξει ο δρόμος θα κάνουμε διαμαρτυρία και θα τον ανοίξουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουν αυτό που μας είπαν».