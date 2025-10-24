Ετοιμάζονται για πόλεμο στην Αραδίππου για ν’ αποτρέψουν τη δημιουργία εργοστασίου πυρόλυσης πλαστικών αποβλήτων και τους σχεδιασμούς για ασφαλτικά εργοστάσια στην περιοχή της Κόσιης. Την οργή του δήμου προκάλεσε η θετική γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος, που ανοίγει τον δρόμο για την ανέγερση του εργοστασίου πυρόλυσης σε μια περιοχή που είναι ήδη βεβαρημένη και γειτνιάζει με ραγδαία αναπτυσσόμενη οικιστική ζώνη.

Αρχές Οκτωβρίου ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου αποφάσισε όπως ζητήσει ξανά τον αποχαρακτηρισμό της Κόσιης από Βιομηχανική Περιοχή Κατηγορίας Β2 και όπως προβεί σε ενέργειες προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), προκειμένου να εκφραστεί η έντονη αντίθεση για τη δημιουργία του εργοστασίου πυρόλυσης. Σημειώνεται πως στις 28 Μαρτίου 2025 δήμοι και κοινότητες της επαρχίας, μέσω υπομνήματος του ΕΟΑΛ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχαν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους τόσο στη δημιουργία του εργοστασίου πυρόλυσης, όσο και στην ανέγερση μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Οι διαμαρτυρόμενοι έκαναν λόγο για σοβαρούς περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους και είχαν προειδοποιήσει πως δεν θ’ αποδεχθούν χωροθέτηση των εν λόγω εργοστασίων στην περιοχή της Κόσιης.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, δεν υπήρξε απάντηση από κυβερνητικής πλευράς στα αιτήματα που τέθηκαν. «Γι’ αυτό η επόμενη λύση είναι τα δυναμικά μέτρα αντίδρασης, αφού δεν έχουμε άλλη επιλογή. Στην έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος για το εργοστάσιο πυρόλυσης αναφέρονται και τα εργοστάσια ασφάλτου. Άρα, το εργοστάσιο πυρόλυσης είναι προπομπός και για άλλα εργοστάσια. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι πως θ’ αντιδράσουμε δυναμικά. Θέλουν να φύγουν τα ασφαλτικά από άλλη περιοχή και μας λένε “μην φοβάστε και θα έχουμε διαδικασίες για να μην είναι ρυπογόνα” και πως θα βάλουν φουγάρα και φίλτρα. Αυτό γιατί δεν έγινε στα υφιστάμενα εργοστάσια; Εγώ έθεσα αυτό το ερώτημα και δεν έλαβα ποτέ απάντηση. Εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους κατοίκους εκείνης της περιοχής, απλώς δεν θέλουμε αυτές τις αναπτύξεις στην περιοχή της Κόσιης», σημείωσε.

Η αίτηση για την έκδοση πολεοδομικής άδειας για το εργοστάσιο πυρόλυσης εκκρεμεί ενώπιον του ΕΟΑΛ και τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Αραδίππου, μέσω επιστολής προς τον Οργανισμό, θ’ αναπτύξει τους λόγους που ενίσταται στη δημιουργία του. «Βρίσκεται κοντά μια περιοχή natura (δάσος Κόσιης) για την οποία δεν επιδεικνύεται η ίδια ευαισθησία με άλλες περιοχές, ενώ στις 11 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τελέσει τα εγκαίνια του νέου φράκτη που βρίσκεται στα 500 μέτρα. Προωθούνται αναπτύξεις σε ένα ήδη βεβαρημένο περιβάλλον λόγω του ΟΕΔΑ Κόσιης και της παρουσίας των πασσάλων της ΑΗΚ. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το στρατόπεδο της Κόσιης, δημιουργείται η νέα Τεχνική Σχολή Λάρνακας, ενώ είναι πολύ κοντά και η οικιστική περιοχή. Δεν ξέρω γιατί δεν τα βλέπουν αυτά», διερωτήθηκε ο κ. Πάρτου.

Την έντονη αντίθεσή του στη δημιουργία του εργοστασίου πυρόλυσης στην Κόσιη εξέφρασε και ο δήμαρχος Λάρνακας. «Η επαρχία Λάρνακας είναι ήδη βεβαρημένη και ιδιαίτερα η περιοχή της Κόσιης, που αποτελεί υγειονομική βόμβα με την ταφή των αποβλήτων. Δεν γίνεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω η περιοχή», σημείωσε ο κ. Βύρας, υποδεικνύοντας πως ο Δήμος Λάρνακας, στέκεται στο πλευρό της Αραδίππου.

Κληθείς από την εφημερίδα μας ν’ αναφέρει σε ποιο στάδιο είναι η αίτηση για την έκδοση πολεοδομικής άδειας για το εργοστάσιο πυρόλυσης ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, απάντησε πως αυτή αξιολογείται. «Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και εφόσον η τοπική Αρχή έχει αρνητικές απόψεις, το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΛ, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση», πρόσθεσε.