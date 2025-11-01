Υπογράφηκε σήμερα η συμφωνία μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και της SIMBA ANIMAL AID LTD για τη διαχείριση και λειτουργία του χώρου προσωρινής φύλαξης σκύλων των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου και Λακατάμιας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η συμφωνία αφορά τη φύλαξη και φροντίδα των αδέσποτων σκύλων που μεταφέρονται στον χώρο προσωρινής φύλαξης στο Παλιομέτοχο, καθώς και τη γενική διαχείριση του καταφυγίου, το οποίο εξυπηρετεί εκατοντάδες περιστατικά εγκατάλειψης κάθε χρόνο.

Εκ μέρους της SIMBA ANIMAL AID LTD παρευρέθηκαν η Νατάσα Μιχαηλίδου και ο Αλέξανδρος Οριεττάς, ενώ τον Δήμο Λευκωσίας εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Προύντζος, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο και πέρασε χρόνο με τα σκυλάκια του καταφυγίου.

Ο Δήμαρχος έστειλε μήνυμα αγάπης και ευαισθητοποίησης προς τους δημότες, ενθαρρύνοντας τους Λευκωσιάτες να σκεφτούν την υιοθεσία ενός ζώου από το καταφύγιο, προωθώντας έτσι την υπεύθυνη φροντίδα και προστασία των αδέσποτων.