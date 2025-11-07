Σε αλλαγές δρομολογίων προχωρά ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου μετά την ακινητοποίηση 11 λεωφορείων του ΟΣΥΠΑ για σκοπούς ελέγχου, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Οργανισμού Ανδρέα Ροδοσθένους.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη Δευτέρα και μέχρι τη διευθέτηση των περιστατικών.

Το νέο πρόγραμμα

Α. Μαθητική Διαδρομή Μ24: από Δευτέρα 10/11/2025 η μαθητική γραμμή Μ24 Τίμη-Αχέλεια Κολώνη προς Λύκειο Αχέλεια- Κολώνη Λύκειο Ταλιώτου -Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής θα ξεκινά 6:45 το πρωί (5 λεπτά νωρίτερα).

Β. Διαδρομή 610 (Δημοτική Αγορά – Κάτω Πάφος Λιμανάκι) / Ισχύει για Δευτέρα – Παρασκευή:

Από Δημοτική Αγορά : 6:05,6:35,7:05,7:35,8:05,8:20,8:35,8:50,9:05,9:25,9:45,10:05,10:25,11:05, 11:45,12:20,12:45,12:55, 14:15,14:30,14:55,15:10,15:35,15:45,16:20,19:20,19:50,20:20, 20:50,21:20,21:50,22:20,22:50,23:20

Από σταθμό λιμανιού : 6:20,6:50,7:20,8:05,8:20,8:35,8:50,9:05,9:25,9:45,10:05,10:45,11:25,12:00,12:25,12:35,13:00,14:35,14:50,15:15,15:30,16:05,16:40,19:35,20:05,20:35,21:05,21:35,22:05, 22:35, 23:05,23:35

Γ. Διαδρομή 611 (Σταθμός Τάφοι Βασιλέων – Δημοτική Πλαζ Γεροσκήπου Waterpark) /Ισχύει για Δευτέρα – Παρασκευή:

Από σταθμό Τάφοι των Βασιλέων: 06:20, 6:30, 7:05, 7:55, 8:05 – 10:05 (κάθε 10 λεπτά), 10:30 – 17:45 (κάθε 20 – 25 λεπτά), 18:05 – 23:45 (κάθε 20 λεπτά), 00:00, 00:20, 00:35

Από Δημοτική πλάζ Γεροσκήπου (Waterpark): 6:45, 7:30, 8:25 – 10:35 (κάθε 10 λεπτά), 11:00 – 17:30, (κάθε 20 – 25 λεπτά), 18:00, 18:15, 18:35 – 23:55 (κάθε 20 λεπτά), 00:10, 00:25, 00:45, 01:00

Δ. Διαδρομή 615 (Σταθμός Τάφοι Των Βασιλέων – Κόλπος Κοραλλίων από Δευτέρα 10/11/2025) / Ισχύει για Δευτέρα – Παρασκευή:

Από Σταθμό Τάφοι των Βασιλέων: 6:20, 6:30, 7:30, 8:00 – 10:00, 10:20- 18:00 (κάθε 15-25 λεπτά), 18:00 – 00:15 (κάθε 15-20 λεπτά), 00:40

Από Κόλπο Κοραλλίων : 7:00, 8:00, 8:30 – 09:10 (κάθε 10 λεπτά), 09:25 – 10:35 (κάθε 10 λεπτά), 10:55 – 18:20 (κάθε 15-25 λεπτά), 18:30 – 00:45 (κάθε 15-20 λεπτά), 01:05

Όπως αναφέρει ο κ. Ροδοσθένους το Σάββατο και Κυριακή 08+09/11/2025 θα ισχύσει το υφιστάμενο πρόγραμμα διαδρομών.

