Σημαντική διάκριση πέτυχε με την μαθήτρια του, Μαρία Χρυσοστόμου, το Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας. Η Μαρία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον διεθνή διαγωνισμό «Restaurant Service Skills» (Δεξιότητες Εστιατορικής Τέχνης), που πραγματοποιήθηκε στο Västerås της Σουηδίας από τον διεθνή οργανισμό AEHT.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 600 διαγωνιζόμενοι από 27 χώρες, γεγονός που καθιστά τη διάκριση ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Ιδιαίτερα αξιόλογη υπήρξε και η παρουσία της μαθήτριας Taisiya Shalyapina στον διαγωνισμό «Culinary Arts», όπου απέσπασε εξαιρετικά θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή για την τεχνική της επάρκεια και τη δημιουργικότητά της.

Οι επιτυχίες αυτές επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει η σχολή και αναδεικνύουν το πάθος, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των μαθητών και εκπαιδευτικών μας, αναφέρει ανακοίνωση του εκπαιδευτηρίου, που εκφράζει και τα συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους εκπαιδευτές τους για την άξια εκπροσώπηση της σχολής και της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο.