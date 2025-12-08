Τη διακοπή της υδροδότησης, την ερχόμενη Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, σε περιοχή του Κολοσσίου, ανακοινώνει ο ΕΟΑ Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, πρόκειται για προγραμματισμένη διακοπή παροχής νερού, στο πλαίσιο αναγκαίων βελτιωτικών έργων, που θα επηρεάσει τις οδούς Βόρειας Ηπείρου, Ζώδιας, λεωφόρο Αποστόλου Λουκά, Κοντεμένου, Βοσπόρου, λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή και Χρυσοσωτήρος.

Η διακοπή της υδροδότησης θα γίνει μεταξύ των ωρών 7:30 με 17:00 και ο ΕΟΑ Λεμεσού ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των καταναλωτών για την προσωρινή ταλαιπωρία, καθώς το έργο αυτό «είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της υδατικής υποδομής και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των αναγκών τους».

ΚΥΠΕ