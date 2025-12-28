Πυρκαγιά σε οροφή οικίας στα Λατσιά, έθεσε σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μηχανοστάσιο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο μπόιλερ υγραερίου της κεντρικής θέρμανσης.

Επίσης, ζημιές υπέστη η υδραυλική και η ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας.

Η παροχή υγραερίου διακόπηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Εκ πρώτης όψεως, δεν αποκλείεται η αιτία της πυρκαγιάς να είναι ηλεκτρικό πρόβλημα στην εγκατάσταση θέρμανσης υγραερίου.