Πυρκαγιά σε κουζίνα διώροφης οικίας στην Αγλαντζιά, ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά, που αυτοσβέστηκε πριν την άφιξη της Υπηρεσίας, ήταν στο χώρο της κουζίνας και προκάλεσε ζημιές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ο καπνός προκάλεσε επίσης ζημιές σε όλο τον χώρο της οικίας. Η ιδιοκτήτης απουσίαζε την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Εκ πρώτης οροφής όψεως, και από τις εξετάσεις στη σκηνή σε συνεργασία με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από πρόβλημα σε συσκευή φόρτισης ηλεκτρονικών υπολογιστών (power bank).