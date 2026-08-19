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Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τη νοτιοδυτική Κίνα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων και κατολίσθηση, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV.

Οι αρχές απομάκρυναν 21.784 ανθρώπους έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις στη νοτιοδυτική Κίνα, μεταξύ άλλων στις περιοχές Τσενγκντού και Ζιγκόνγκ.

Κατέρρευσε στέγη σπιτιού και σκότωσε πέντε άτομα

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σιτσουάν αφού νερό της βροχής, που συσσωρεύθηκε σε στέγη, προκάλεσε την κατάρρευσή της, καθώς και την κατάρρευση ενός τοίχου στη διάρκεια ενός πάρτυ που γινόταν χθες, Τρίτη, για την επιτυχία παιδιών στις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, μετέδωσε το CCTV.

Credits: REUTERS/Tingshu Wang

Credits: REUTERS/Tingshu Wang

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατοικία στην κομητεία Τσανγκνίνγκ της Σιτσουάν, ενώ δύο απεβίωσαν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν 17 τραυματίες, όμως δεν έχει γίνει σαφές αν στους απολογισμούς αυτούς περιλαμβάνονται παιδιά ή νέοι.

Οι αρχές της Σιτσουάν κήρυξαν αυτή την εβδομάδα συναγερμό για σφοδρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησαν για καταστροφές. Καταρρακτώδεις βροχές από χθες, Τρίτη, απέκλεισαν δρόμους στις ορεινές περιοχές Γκάρζε και Άμπα, μετέδωσε το CCTV.

Credits: REUTERS/Tingshu Wang

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της κατολίσθησης που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε εργοτάξιο στην περιφέρεια Γκουανγκσί παγιδεύοντας πέντε ανθρώπους, οι οποίοι ανασύρθηκαν από διασώστες χωρίς τις αισθήσεις τους, σύμφωνα πάντα με το CCTV.

Credits: REUTERS/Tingshu Wang

Από την αρχή του καλοκαιριού, η περιφέρεια Γκουανγκσί, όπως και πολλά άλλα τμήματα της νοτιοδυτικής Κίνας, έχουν δεχθεί ισχυρές βροχοπτώσεις.

protothema.gr