Ένα έργο που ζητά εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, τη δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού, μπήκε επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης.

Το έργο, που εκτιμήθηκε στα €4.5 εκατ., θα γίνει στην Αγία Νάπα, ο δήμος της οποίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό, με τους ενδιαφερόμενους εργολάβους να έχουν προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις 21 Απριλίου.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, που θα έχουν διάρκεια 18 μηνών.

Το έργο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κέντρο ημέρας απασχόλησης ενήλικων ατόμων με αυτισμό, αίθουσες θεραπείας, χώρους διοίκησης, εργαστήρια, κουζίνες και μικρή αυτοδιαχειριζόμενη καφετέρια. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν χώροι υποστηριζόμενης διαβίωσης για ενήλικες με αυτισμό και ξενώνας φιλοξενίας ατόμων με αυτισμό (για προσωρινή διαμονή).

«Μετά από δεκαετίες διεκδικήσεων και προσπαθειών το έργο εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δέσμευση της Πολιτείας για ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και στήριξη των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και των οικογενειών τους», αναφέρει ο Δήμος Αγίας Νάπας, σημειώνοντας πως η προκήρυξη των προσφορών κατέστη δυνατή μετά την εξασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης μέσω του προϋπολογισμού του υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Για το έργο έχει προβλεφθεί ποσό ύψους €1.5 εκατ. για το 2026 και €3 εκατ. για το 2027.

Το Πρότυπο Κέντρο Αυτισμού θα ενισχύσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ως πυλώνας στήριξης για τις οικογένειές τους και ως εργαλείο προώθησης της κοινωνικής ένταξης. «Η προκήρυξη των προσφορών αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα που φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση ένα έργο ζωτικής σημασίας για την κοινωνία μας. Μετά από χρόνια προσπαθειών, το όραμα για τη δημιουργία του Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού παίρνει σάρκα και οστά», ανέφερε ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

«Η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου η φροντίδα, η ισότητα και η αξιοπρέπεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες», τόνισε ο κ. Ζαννέττου.

