Το CraftXBeerience επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην craft μπύρα, τη μουσική, το φαγητό και τη διασκέδαση.

Από τις 17:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν διαφορετικές μπύρες, να γνωρίσουν καταξιωμένους και ανερχόμενους beer vendors και να απολαύσουν επιλογές από snack vendors σε ένα ζωντανό καλοκαιρινό περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν οι Rabbit Hop, Eviva Brewing Prjkt, Hop Thirsty Friends, Pivo Microbrewery, Radical Way Brewing, Octo Microbrewery, Weekend Cocktails, Lola Pineios Brewery, Funky Fluid και Uiltje Brewing Co., παρουσιάζοντας στο κοινό διαφορετικά στιλ, γεύσεις και προτάσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Και τις δύο ημέρες, από τις 18:00 μέχρι τις 21:00, η The Kids Entertainment Factory θα προσφέρει οργανωμένες δραστηριότητες για παιδιά στον εσωτερικό χώρο του Event Center, με τη χορηγία της Cablenet. Παράλληλα, η Cablenet θα διοργανώσει διαδραστικά παιχνίδια για ενήλικες καθ’ όλη τη διάρκεια του event.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει το Beer Blind Taste – Find the Style Challenge, το οποίο θα πραγματοποιείται και τις δύο ημέρες από τις 19:00 μέχρι τις 20:00. Οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις αισθήσεις τους, επιχειρώντας να αναγνωρίσουν διαφορετικά στιλ μπύρας χωρίς να γνωρίζουν τι δοκιμάζουν. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν 5G Unlimited από την Cablenet, ενώ οι νικητές θα κερδίσουν από ένα beer appreciation course αξίας €250, προσφορά της Rabbit Hop.

Η μουσική θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο διήμερο. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, οι Time Surfers θα εμφανιστούν ζωντανά από τις 20:30 μέχρι τις 23:00. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, τη σκυτάλη στη σκηνή θα πάρουν οι Minus One, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα δυναμικό live πρόγραμμα από τις 20:30 μέχρι τις 23:00.

Το CraftXBeerience διοργανώνεται από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας και την αγαπημένη pub της Λευκωσίας, Moondogs, και επιστρέφει με ελεύθερη είσοδο και ακόμη περισσότερες γεύσεις, εμπειρίες και μουσική, δημιουργώντας το ιδανικό σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα διαφορετικό καλοκαιρινό διήμερο.

Δύο ημέρες γεμάτες craft μπύρα, γεύσεις, live μουσική και ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους