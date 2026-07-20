Μετά την ικανοποίηση, οι απορίες. Ερωτηματικά που πληθαίνουν επικρατούν το τελευταίο διάστημα μεταξύ των κοινωνικών φορέων της Πάφου και ειδικά στην εκπαιδευτική κοινότητα, από την καθυστέρηση στην υλοποίηση του σημαντικού έργου της υπέργειας πεζογέφυρας στη λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου, παρά την επισημοποίηση της ένταξης του έργου στους φετινούς κρατικούς προυπολογισμούς.

Μετά και την συμπερίληψη του έργου στις εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη όπως αυτές ανακοινώθηκαν στους φορείς της Πάφου τον περασμένο Σεπτέμβριο, ήρθε και η επισημοποίηση των προθέσεων μέσω των κονδυλίων που προβλέπονται για το έργο, γεγονός που ικανοποίησε οργανωμένα σύνολα, φορείς και παράγοντες της πόλης δεδομένου ότι οι σχεδιασμοί παρέμεναν σε λεκτικό επίπεδο επί σειρά ετών. Ωστόσο, μήνες μετά το έργο δεν δείχνει να προχωρεί προς υλοποίηση, αφού ουδεμία προεργασία έχει γνωστοποιηθεί στους φορείς της Πάφου, με αποτέλεσμα την θέση της ικανοποίησης να καταλαμβάνει σταδιακά η απορία για το τί μέλλει γενέσθαι.

Το συγκεκριμένο έργο αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία στην Πάφο, αφού άπτεται της ασφάλειας εκατοντάδων μαθητών που διασχίζουν καθημερινά την συγκεκριμένη λεωφόρο, πολύ δε περισσότερο που πριν λίγα χρόνια καταγράφηκε και ο πρώτος τραγικός χαμός μιας μαθήτριας στην προσπάθεια της να διασταυρώσει την λεωφόρο από ελεγχόμενο σημείο διάβασης.

Οι τοπικοί φορείς επανέρχονται προκειμένου η νέα εκπαιδευτική χρονιά να αποτελέσει και την χρονιά υλοποίσης ενός έργου που στην πόλη χαρακτηρίζεται ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια εκατοντάδων παιδιών και άλλων πολιτών.

Το έργο προωθείται ως πολεοδομικό, με χρηματοδότηση σε ποσοστό 80% από τον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και 20% από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πάφου.