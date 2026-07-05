Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σε συνέντευξή του στο Fox News, ότι ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν τον ίδιο στόχο απέναντι στο Ιράν, τονίζοντας πως, ανεξάρτητα από το αν οι ΗΠΑ καταλήξουν ή όχι σε πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη, δεν θα επιτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Ισλαμική Δημοκρατία όσο παραμένει πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Ερωτηθείς για τις εντάσεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και το σχετικό μνημόνιο συνεννόησης, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος «έχουν τον ίδιο στόχο».

«Θέλουμε να δούμε το Ιράν να εγκαταλείπει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Θέλουμε να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό. Θέλουμε να διαλυθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού. Έχουμε και άλλους κοινούς στόχους», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Τραμπ εκτιμά πως, μετά τα πλήγματα που -όπως είπε- επέφεραν από κοινού το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, υπάρχει πλέον περιθώριο άσκησης πίεσης μέσω της διπλωματίας ώστε να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι.

«Το σεβόμαστε αυτό και ελπίζω να πετύχει», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Μπορώ όμως να σας πω το εξής: Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Νετανιάχου απέφυγε να σχολιάσει την πορεία των συνομιλιών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, καθώς και την κριτική που ασκείται από υποστηρικτές του ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να αφήσει το ιρανικό καθεστώς στη θέση του και να του επιτρέψει να ανακάμψει.

Όπως σημείωσε, οι διαπραγματεύσεις «δεν έχουν ολοκληρωθεί» και ο ίδιος θα τις αξιολογήσει όταν υπάρξει τελικό αποτέλεσμα.

«Πιστέψτε με, όταν έχω πράγματα που θέλω να επισημάνω, εκφράζω ελεύθερα την άποψή μου. Και όταν εκείνος έχει κάτι να μου πει, κάνει το ίδιο. Αυτό κάνουν οι φίλοι και οι σύμμαχοι μεταξύ τους» ανέφερε, μιλώντας για τη σχέση του με τον Τραμπ.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε έναν κοινό στόχο: Το Ιράν να μην έχει πυρηνικά όπλα ούτε τη δυνατότητα να τα κατασκευάσει» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο κόσμος είναι «πολύ τυχερός» που ο Τραμπ «ηγείται του ελεύθερου κόσμου σε αυτή την κοινή προσπάθεια».

protothema.gr