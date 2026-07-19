Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε το Σάββατο μια παγκόσμια προειδοποίηση, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς, ιδίως εκείνους στη Μέση Ανατολή, να «επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή», καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται.

«Λόγω των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο με πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης. Υπενθυμίζουμε στους Αμερικανούς στην περιοχή τη συνεχή ανάγκη για προσοχή», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν γίνει στόχος. Ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο».

Η προειδοποίηση του Σαββάτου έρχεται μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού για τον θάνατο δύο στρατιωτικών, ενώ ένας άλλος αγνοείται, ως αποτέλεσμα των ιρανικών επιθέσεων στην Ιορδανία.

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε τελευταία φορά μια τέτοια προειδοποίηση τον Μάρτιο.

iefimerida.gr